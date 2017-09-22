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    Чухлов: «Во втором тайме «Зенит» всколыхнулся, но этот клоун, Капленко, взял и все испортил»

    Бывший советский футболист Борис Чухлов жестко прошелся с критикой по игре «Зенита» в матче 1/16 финала Кубка России с петербургским «Динамо». Сама игра закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 2:3 в дополнительное время.

    «Динамо» очень понравилось, особенно в первом тайме. Она настолько организованна, настолько знает, что хочет! И рисунок игры есть. Каждый футболист «Динамо» знал, что делать на поле. Видимо, тщательно проанализировали игру соперника.

    Теперь о «Зените». Манчини хотел показать, какой у него резерв, выпустив такой состав. В первую очередь хотел бы обратить внимание на Жиркова. Что он хочет своим присутствием в команде «Зенит» показать? Манчини из полузащитника Жиркова делает защитника. Проблемы у «Зенита» начались с левого фланга. А дальше…

    Динамовцы молодцы, я хочу их от чистого сердца, от чистой души поздравить. Вышли и доказали, что хотят играть в футбол. При всем уважении к нашим, зенитовским, болельщикам, пускай появится и «Тосно», за которое я переживаю, и «Динамо», за которое теперь тоже буду переживать. Есть еще команды в городе, которые хотят что-то доказать Санкт-Петербургу, не только «Зенит». Обидно только, что этими командами руководят москвичи – Точилин и Парфенов. Меня это, честно говоря, раздражает. А так, респект ребятам из этих команд, они молодцы.

    Сейчас Манчини будет на коне после своих высказываний (про судейские ошибки), хотя на самом деле просто взял и загубил команду в кубковой игре с «Динамо». «Зенит» вынужден был 110 минут вдесятером корячиться. Да, Мевля потерял позицию, но если за такое давать красные карточки, то в каждой игре по пять удалений делать. Судьи, что вы творите? Лодыгин же был первым на мяче – это было ясно видно.

    В принципе, во втором тайме всколыхнулись, вдесятером стали обыгрывать «Динамо». Но этот клоун, Капленко, взял и все испортил. Во втором тайме «Зенит» играл неплохо, ведь по игре выглядели лучше, даже в меньшинстве. Заиграли, когда поняли, что их опускают ниже плинтуса. Завтра будут зенитовцы понурыми по Питеру ходить. Честно, мне было бы стыдно после такого матча», – считает Чухлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    22.09.2017 09:54
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +107

      nikita08 23 сентября 2017, 18:08

      дело было не в бабине ,....... сидел в кабине!

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 23 сентября 2017, 15:36

      Кони и Зенька позорище!

      0
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      Рейтинг: +14

      серж 1708 22 сентября 2017, 21:56

      лодыркин и чухин в впопу

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 19:16

      Как это ты Боря, так это? Капленко Манчини назвал лучшим игроком матча, а ты - клоун. Да ему до клоуна как до Луны. Клоунишка покаместь, но учится.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 22 сентября 2017, 16:10

      Да.... футболисты Зенита не ошибаются, ошибаются только судьи. А ведь даже Орлов заметил, что зенитовец заслуживал красную - еще до того, как судья ее показал. Короче, Чухлов - не чухли.

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 22 сентября 2017, 15:09

      Этого Капленко надо было менять уже вначале игры. Видно было, что это какой-то ПТУшник, но кому-то надо было, чтобы Зеня вылетел из Кубка.....

      1
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      Рейтинг: +67296

      portero > qwera 1969 22 сентября 2017, 19:10

      ему 18 лет, конечно он еще для игры в центре несупер

      1
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      Рейтинг: +59

      коб1976 22 сентября 2017, 14:58

      А почему Лодыгин, в моменте с пенальти не вышел на встречу динамовцу? Капленко сделал что мог.

      2
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      Рейтинг: +67296

      portero > коб1976 22 сентября 2017, 19:11

      да видно было что на это Капленко надеялся и упустил игрока

      1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 22 сентября 2017, 14:04

      зенит должен был обыгрывать не смотря на судью!!!

      оправдания в пользу бедных!!!


      Один Дриусси стОит больше всей команды Динамо Спб!!!


      позор!!! да и только!!!

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > belarus-gomel 22 сентября 2017, 14:05

      Позор клоунам из-под плинтуса.

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 сентября 2017, 13:53

      Как вчера Динамо возило Зенит в первом тайме, глазам своим не верил.

      14
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      Рейтинг: +722

      Urry 22 сентября 2017, 13:44

      бывает...

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