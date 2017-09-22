Орлов: «Манчини увидел возможности резерва. Вылетели из Кубка»

Футбольный комментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о причинах поражения сине-бело голубых в матче с петербургским «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России. Игра закончилась в дополнительное время со счетом 2:3.

– «Зенит» недооценил соперника?

– Манчини не до конца знал возможности резерва. Вот сегодня он увидел, на что способны эти игроки. Вылетели из Кубка… Футболисты «Динамо» – молодцы! Точилин очень грамотно разобрал соперника.

– К защите «Зенита» самые большие претензии?

– В центре обороны у Манчини были защитники-тихоходы. Мевля, Новосельцев, а потом и Капленко, когда опустился вниз. Они явно проигрывали в скорости нападающим. Ну, медленные! Нельзя так играть.