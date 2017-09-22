Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Манчини увидел возможности резерва. Вылетели из Кубка»

    Футбольный комментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о причинах поражения сине-бело голубых в матче с петербургским «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России. Игра закончилась в дополнительное время со счетом 2:3.

    – «Зенит» недооценил соперника?

    – Манчини не до конца знал возможности резерва. Вот сегодня он увидел, на что способны эти игроки. Вылетели из Кубка… Футболисты «Динамо» – молодцы! Точилин очень грамотно разобрал соперника.

    – К защите «Зенита» самые большие претензии?

    – В центре обороны у Манчини были защитники-тихоходы. Мевля, Новосельцев, а потом и Капленко, когда опустился вниз. Они явно проигрывали в скорости нападающим. Ну, медленные! Нельзя так играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2017 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 22 сентября 2017, 22:16

      Капленко!!!!! ОТ КУДА взялось это......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 19:21

      Резерв сидел и тихо тратил денюжки в свое удовольствие. А тут его раз! и на ковер. Пришлось доказывать, что у одних все в прошлом, а у других в будущем. А сегодня - увы, вс пропито и проедено.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 сентября 2017, 13:56

      Резервные возможности возможного резерва на проверку оказались равными Зениту-2.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 22 сентября 2017, 13:44

      Недолго город восхищался своим новым вундертимом.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 13:22

      орлов чё так грустно выдавливаешь слова ведь у вас 3 состава классных игроков орали имеется . набрали золото но оно не блестит на поле

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 сентября 2017, 13:16

      Зенит и Манчини вчера здорово разочаровали. Я сейчас не злорадствую, я расчитывал, что хоть один наш клуб здорово укрепился и, сыгравшись, сможет реально навести нынче шороху в Европе. А тут такой неадекват.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 сентября 2017, 13:00

      Динамо должно было выносить пижонов в основное время, опыта не хватило.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 22 сентября 2017, 12:33

      удаление конечно сказалось, но и аргентинцы не впечатляют, Кузяев Шатов, Ерохин лучше чем латиносы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 22 сентября 2017, 12:16

      Правильно или неправильно поступил Манчини - увидим после матча с Краснодаром.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 сентября 2017, 11:38

      Эмм.. а где резерв? Ригони, Паредес, Дриусси, Нобоа, Жирков, Дзюбинио, Кузяев...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11