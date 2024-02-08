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    • Названа сумма отступных за трансфер игрока «Оренбурга» в «Балтику»

    Названа сумма отступных за трансфер игрока «Оренбурга» в «Балтику»

    «Балтика» получила от генерального спонсора клуба «Ростеха» подтверждение на сделку с «Оренбургом» по выкупу полузащитника Кирилла Капленко по опции в контракте. По данным журналиста Ивана Карпова, сумма сделки составит 1,6 миллиона евро.

    «Этим, а не мнимыми проблемами игрока со здоровьем – была вызвана задержка с его переходом.

    Кирилл успешно прошел медицинское обследование, подписал контракт аж на 4,5 года и совсем скоро об этом всем клуб объявит болельщикам официально», – написал журналист.

    • 24-летний Капленко провел в этом сезоне 16 матчей за «Оренбург», в которых отметился 2 передачами.
    • На его счету 7 игр за сборную Беларуси.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    08.02.2024 16:44
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