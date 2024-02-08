Названа сумма отступных за трансфер игрока «Оренбурга» в «Балтику»

«Балтика» получила от генерального спонсора клуба «Ростеха» подтверждение на сделку с «Оренбургом» по выкупу полузащитника Кирилла Капленко по опции в контракте. По данным журналиста Ивана Карпова, сумма сделки составит 1,6 миллиона евро.

«Этим, а не мнимыми проблемами игрока со здоровьем – была вызвана задержка с его переходом.

Кирилл успешно прошел медицинское обследование, подписал контракт аж на 4,5 года и совсем скоро об этом всем клуб объявит болельщикам официально», – написал журналист.