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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
Владислав Карапузов
Новости
€ 300 тыс
Владислав Карапузов - новости
Урал
6 января 2000 (26), Норильск
#17 | Нападающий
176 см
Россия
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Фото
«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
«Урал» арендовал экс-динамовца
2025.09.11 17:31
1
Игрок «Пари НН» – в перерыве матча с «Локо»: «Судья прибил, даже соперникам смешно от происходящего»
2025.04.19 18:40
Хавбек «Пари НН» сравнил Дзюбу и Овечкина: «Две легенды!»
2025.04.01 14:53
5
Игрока «Пари НН» дисквалифицировали на 2 матча за фол на Барко
2024.11.01 13:01
2
Агент Гурцкая рассказал о драке игроков «Пари НН»
2024.07.30 13:21
«Пари НН» выкупил хавбека «Динамо»
2024.05.15 12:37
1
«Пари НН» выкупит Карапузова у «Динамо», но при одном условии
2024.04.23 22:44
1
«Пари НН» объявил о переходе экс-игрока «Интера» и хавбека «Динамо»
2023.08.02 13:55
4
Карапузов рассказал, как Талалаев попрощался с «Ахматом»
2022.09.13 20:40
2
«Динамо» отдало Карапузова в аренду «Ахмату»
2022.09.08 12:08
4
Фото
«Динамо» продлило контракт с Карапузовым
2022.08.08 21:21
Гагнидзе и Карапузов вернутся в «Динамо»
2022.06.20 21:46
1
Тимофеев, Уткин, Карапузов – в старте «Ахмата»; Набиуллин, Глушаков, Мирзов выйдут у «Химок»
2021.12.12 15:45
«Ахмат» выпустил на матч с «Нижним Новгородом» Тимофеева, Уткина, Карапузова; Нигматуллин, Юлдошев, Берковский – в старте у Кержакова
2021.11.07 18:08
1
Алиев, Урунов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Ахматом»; Шелия, Лысцов, Карапузов сыграют у гостей
2021.10.31 12:58
1
Видео
Карапузов извинился за празднование гола в ворота «Динамо»
2021.08.20 13:56
3
Карапузов забил «Динамо». Он принадлежит москвичам
2021.08.14 20:51
5
Фото
«Ахмат» арендовал полузащитника «Динамо» Карапузова
2021.07.24 13:44
1
Осипенко, Хашимото, Соу – в основе «Ростова» на матч с «Тамбовом»; Денисов, Алиев, Карапузов выйдут у гостей
2021.05.02 16:11
Игрок «Тамбова» Карапузов: «Существовать на 12 тысяч в месяц очень тяжело, но люди в России получают так же»
2021.03.24 18:36
10
Скопинцев, Грулев, Захарян – в старте «Динамо» на матч с «Тамбовом»; Карапузов, Терехов сыграют против клуба-владельца
2021.03.07 15:35
Пабло, Мухин, Камано – в основе «Локомотива» на матч с «Тамбовом»; Рыжиков, Дроздов, Карапузов сыграют у гостей
2021.02.21 16:08
Фото
«Динамо» отдало Карапузова в аренду «Тамбову»
2021.02.21 11:20
2
«Матч ТВ»: «Динамо» готово отдать «Тамбову» в аренду Карапузова, «Ростов» – Саплинова
2021.02.06 08:43
11
Фото
Нойштедтер, Карапузов, Москвичев – в старте «Динамо» на первый матч года против «Леха»
2021.01.17 16:39
2
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Карапузов, Нойштедтер, Жоаозиньо – в основе «Динамо» на матч с ЦСКА; Набабкин, Щенников, Марадишвили выйдут у гостей
2020.06.27 17:51
4
«Динамо» объявило о подписании контракта с воспитанником «Локомотива» Карапузовым
2019.08.28 01:43
10
Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»
2019.07.29 22:19
3
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
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Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
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