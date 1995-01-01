«Динамо» объявило о подписании контракта с воспитанником «Локомотива» Карапузовым

Вингер Владислав Карапузов стал игроком «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

19-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался «Динамо» бесплатно. Условия контракта игрока не разглашаются.

«У меня закончился контракт с «Локомотивом», они предлагали новый, но я отказался от продления. Был на просмотре в испанской «Валенсии», должен был заключить контракт, но по нефутбольным причинам этого не произошло.

После чего мне позвонили из «Динамо». Очень понравился в высшей степени профессиональный подход динамовцев при переговорах. Так что рад, что подписал контракт с бело-голубыми. Матчи с «Динамо» всегда были очень сложными, там много классных молодых футболистов – это я помню ещe по играм Первенства Москвы. Здорово, что я теперь среди них!» – сказал Карапузов.