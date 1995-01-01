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    «Динамо» объявило о подписании контракта с воспитанником «Локомотива» Карапузовым

    Вингер Владислав Карапузов стал игроком «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

    19-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался «Динамо» бесплатно. Условия контракта игрока не разглашаются.

    «У меня закончился контракт с «Локомотивом», они предлагали новый, но я отказался от продления. Был на просмотре в испанской «Валенсии», должен был заключить контракт, но по нефутбольным причинам этого не произошло.

    После чего мне позвонили из «Динамо». Очень понравился в высшей степени профессиональный подход динамовцев при переговорах. Так что рад, что подписал контракт с бело-голубыми. Матчи с «Динамо» всегда были очень сложными, там много классных молодых футболистов – это я помню ещe по играм Первенства Москвы. Здорово, что я теперь среди них!» – сказал Карапузов.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 01:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +388

      Сенситив 1 час назад

      Карапузов среди нас! ура!! кто бы мог подумать, что манагеры Динамо ухватяца за молодого, с которого НИКАКИХ откатов в принципе, а глядишь и заиграет, хорошая новость для рус футбола, как-то так...))

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