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    Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»

    «Валенсия» близка к подписанию контракта с российским вингером Владиславом Карапузовым, сообщает «Советский спорт».

    По информации источника, 19-летний футболист уже прибыл в Испанию для прохождения медосмотра.

    Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии».

    • Карапузов – воспитанник «Локомотива».
    • Этим летом он стал свободным агентом.
    • Рыночная стоимость флангового нападающего – 250 тысяч евро.
    • В «Валенсии» уже играет один россиянин – Денис Черышев.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2366

      paracetamol 42 минуты назад

      Правильно, в Испании не знают, что такое Карапуз.

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