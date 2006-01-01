Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»

«Валенсия» близка к подписанию контракта с российским вингером Владиславом Карапузовым, сообщает «Советский спорт».

По информации источника, 19-летний футболист уже прибыл в Испанию для прохождения медосмотра.

Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии».