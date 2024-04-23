«Пари НН» выкупит Карапузова у «Динамо», но при одном условии

Роман Орещук, агент полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова, прояснил будущее игрока.
- Права на 24-летнего футболиста принадлежат «Динамо».
«В контракте есть опция выкупа. Если «Пари НН» сохраняется в РПЛ, опция вступает в силу.
Было прописано определeнное количество матчей, которое Влад должен был сыграть. Он это выполнил, и опция выкупа вступит в силу при условии, что клуб останется в РПЛ», – сказал агент.
- Карапузов в этом сезоне провел за «Пари НН» 24 матча без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
- Нижегородцы идут на 10-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 24 турах. Отрыв от зоны стыков – 4 балла.