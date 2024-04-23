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    • «Пари НН» выкупит Карапузова у «Динамо», но при одном условии

    «Пари НН» выкупит Карапузова у «Динамо», но при одном условии

    Роман Орещук, агент полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова, прояснил будущее игрока.

    • Права на 24-летнего футболиста принадлежат «Динамо».

    «В контракте есть опция выкупа. Если «Пари НН» сохраняется в РПЛ, опция вступает в силу.

    Было прописано определeнное количество матчей, которое Влад должен был сыграть. Он это выполнил, и опция выкупа вступит в силу при условии, что клуб останется в РПЛ», – сказал агент.

    • Карапузов в этом сезоне провел за «Пари НН» 24 матча без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
    • Нижегородцы идут на 10-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 24 турах. Отрыв от зоны стыков – 4 балла.

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    Источник: Metaratings

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    23.04.2024 22:44
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