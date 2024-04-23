«Пари НН» выкупит Карапузова у «Динамо», но при одном условии

Роман Орещук, агент полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова, прояснил будущее игрока.

Права на 24-летнего футболиста принадлежат «Динамо».

«В контракте есть опция выкупа. Если «Пари НН» сохраняется в РПЛ, опция вступает в силу.

Было прописано определeнное количество матчей, которое Влад должен был сыграть. Он это выполнил, и опция выкупа вступит в силу при условии, что клуб останется в РПЛ», – сказал агент.