Хавбек «Пари НН» сравнил Дзюбу и Овечкина: «Две легенды!»

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов сравнил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу и хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Кто круче Артем Дзюба или Александр Овечкин?

– Я не могу сказать, кто круче. Они оба крутые. Артем является легендарным футболистом, а Александр – легендарным хоккеистом. Дзюба и Овечкин – это две легенды!