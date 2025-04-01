Хавбек «Пари НН» сравнил Дзюбу и Овечкина: «Две легенды!»

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов сравнил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу и хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
– Кто круче Артем Дзюба или Александр Овечкин?
– Я не могу сказать, кто круче. Они оба крутые. Артем является легендарным футболистом, а Александр – легендарным хоккеистом. Дзюба и Овечкин – это две легенды!
- 36-летний Дзюба в марте установил рекорд по числу голов среди российских футболистов. Сейчас на его счету уже 236 мячей.
- Также Дзюба стал абсолютным рекордсменом по числу голов за сборную России с 31 мячом.
- Овечкин забил 890 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ. У абсолютного рекордсмена Уэйна Гретцки 894 шайбы.
Источник: «РБ Спорт»