Луис Переа - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Переа
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Переа
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия
|1:4
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 22 тур
|04.02.2023
|72' - 90'
|ОФИ
|0:0
|ПАС
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|15
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|13.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.02.2023
|72' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|29.01.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|21.01.2023
|76' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|88' 89'
|03.01.2023
|76' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|82' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.12.2022
|76' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:1
|Атромитос (Перистери)
|14.11.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|70'
|09.11.2022
|1' -74'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|05.11.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|30.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|24.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|1' -80'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|09.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|1' -84'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)