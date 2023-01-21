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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Астерас
ОФИ - Астерас: обзор матча 21 января 2023
ОФИ
21.01.2023, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Астерас
88'
Л. Переа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Астерас
Желтая карточка
Д. Тораль
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Бенито
️️️️
Д. Сантафе
Желтая карточка
Л. Переа
89'
ГОЛ! 1:0!
Л. Переа
Пас отдал
Э. Ларссон
88'
Замена
М. Бакич
️️️️
А. Диуссе
85'
Замена
Л. Переа
️️️️
К. Яннулис
76'
72'
Замена
Сито
️️️️
Х. Регис
66'
Желтая карточка
Х. Регис
Замена
С. Москера
️️️️
К. Балояннис
66'
61'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Ф. Бертольо
46'
Замена
М. Гардавски
️️️️
Х. Мунафо
44'
Желтая карточка
Д. Сантафе
Желтая карточка
Э. Ларссон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ОФИ
1
Sonny Stevens
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
23
Луис Переа
ЦП
23
Тьеви
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
40
Сито
ЛВ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
3-3-3-1
35
Мандас
58
Пасалидис
18
Яннулис
64
Ларссон
38
Балояннис
29
Мельядо
2
Вурос
21
Тораль
4
Тораринссон
10
Диуссе
12
Дико
3-2-3-1-1
1
Пападопулос
19
Кастаньо
18
Атьенца
6
2
Кармона
24
Альварес
14
Сантафе
8
Мунафо
18
Бертольо
20
Регис
9
Барралес
10
Диуссе
88
Бакич
88
Бакич
10
Диуссе
38
Балояннис
33
Москера
33
Москера
38
Балояннис
18
Яннулис
23
Переа
23
Переа
18
Яннулис
8
Мунафо
25
Гардавски
25
Гардавски
8
Мунафо
18
Бертольо
7
Бартоло
7
Бартоло
18
Бертольо
20
Регис
40
Сито
40
Сито
20
Регис
14
Сантафе
22
Бенито
22
Бенито
14
Сантафе
Остались в запасе
ОФИ
Астерас
1
Sonny Stevens
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
99
Антонис Цифцис
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
1
Sonny Stevens
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ОФИ - Астерас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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