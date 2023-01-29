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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ОФИ
Олимпиакос - ОФИ: обзор матча 29 января 2023
Олимпиакос
29.01.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
ОФИ
39'
С. Бакамбу
76'
Ю. Эль-Араби
19'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ОФИ
Желтая карточка
Я. М'Вила
90'
+5
85'
Желтая карточка
Э. Ларссон
Замена
П. Сиссе
️️️️
С. Папастатопулос
85'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Х. Родригес
85'
82'
Замена
С. Москера
️️️️
А. Диуссе
79'
Желтая карточка
К. Балояннис
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Я. М'Вила
76'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
74'
Замена
Рамон
️️️️
О. Рябчук
74'
71'
Замена
М. Бакич
️️️️
Д. Тораль
71'
Замена
К. Балояннис
️️️️
Н. Дико
Замена
Г. Масурас
️️️️
Г. Родригеш
65'
61'
Желтая карточка
А. Диуссе
55'
Замена
С. Греннинг
️️️️
М. Джу
42'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
ГОЛ! 1:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Х. Родригес
39'
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дико
Пас отдал
Г. Тораринссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
16
Пеп Бьель
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
23
Луис Переа
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Константинос Фортунис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
23
Тьеви
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пасхалакис
5
Рябчук
19
Папастатопулос
45
Рецос
23
Родиней
6
М'Вила
16
Ин Бом
10
Родригеш
16
Бьель
23
Родригес
94
Бакамбу
4-4-1-1
35
Мандас
2
Вурос
64
Ларссон
15
Диамантис
58
Пасалидис
10
Диуссе
4
Тораринссон
21
Тораль
23
Переа
12
Джу
12
Дико
5
Рябчук
13
Рамон
13
Рамон
5
Рябчук
19
Папастатопулос
4
Сиссе
4
Сиссе
19
Папастатопулос
23
Родригес
18
Самассеку
18
Самассеку
23
Родригес
10
Родригеш
7
Масурас
7
Масурас
10
Родригеш
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
12
Дико
38
Балояннис
38
Балояннис
12
Дико
10
Диуссе
33
Москера
33
Москера
10
Диуссе
21
Тораль
88
Бакич
88
Бакич
21
Тораль
12
Джу
17
Греннинг
17
Греннинг
12
Джу
Остались в запасе
Олимпиакос
ОФИ
19
Константинос Цолакис
ВР
7
Константинос Фортунис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
7
Константинос Фортунис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Олимпиакос - ОФИ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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