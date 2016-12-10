Флориан Маранж - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Маранж
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Маранж
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|19
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|17.03.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|25.02.2017
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Бастия (Бастия)
|17.02.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монако (Монако)
|04.02.2017
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|28.01.2017
|1' -63'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Кан (Кан)
|14.01.2017
|1' -17'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|21.12.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|17.12.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|10.12.2016
|16' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Метц (Метц)
|30.11.2016
|1' -82'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|82'
|27.11.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|19.11.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|05.11.2016
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|29.10.2016
|45' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|01.10.2016
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|55'
|24.09.2016
|89' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|27.08.2016
|1' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|85'
|20.08.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Бастия (Бастия)
|44'
|12.08.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:1
|ПСЖ (Париж)