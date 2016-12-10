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    Флориан Маранж - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Флориан
    Фамилия Маранж
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 марта 1986 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 19 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Бастия (Бастия)
    17.03.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:0 Бастия (Бастия)
    25.02.2017 1' -90' Анжер (Анжер) 3:0 Бастия (Бастия)
    17.02.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Монако (Монако)
    04.02.2017 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:1 Бастия (Бастия)
    28.01.2017 1' -63' Бастия (Бастия) 1:1 Кан (Кан)
    14.01.2017 1' -17' Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Марсель (Марсель)
    17.12.2016 1' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Бастия (Бастия)
    10.12.2016 16' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Метц (Метц)
    30.11.2016 1' -82' Бастия (Бастия) 1:1 Бордо (Бордо)
    82'
    27.11.2016 1' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Бастия (Бастия)
    19.11.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    05.11.2016 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Бастия (Бастия)
    29.10.2016 45' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Дижон (Дижон)
    22.10.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Бастия (Бастия)
    01.10.2016 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Бастия (Бастия)
    55'
    24.09.2016 89' -90' Бастия (Бастия) 1:0 Генгам (Генгам)
    21.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Нанси (Нанси)
    18.09.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Бастия (Бастия)
    10.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    27.08.2016 1' -90' Кан (Кан) 2:0 Бастия (Бастия)
    85'
    20.08.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:3 Бастия (Бастия)
    44'
    12.08.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 0:1 ПСЖ (Париж)
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