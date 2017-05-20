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Флориан Маранж
Статистика
Флориан Маранж - статистика
Завершил карьеру
3 марта 1986 (40)
#28 | Защитник
180 см | 76 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бастия
19
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1 : 0
20.05.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 0
17.03.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3 : 0
25.02.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Бастия
1 : 1
17.02.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2 : 1
04.02.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1 : 1
28.01.2017
Кан
1' - 63'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
1' - 17'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1 : 2
21.12.2016
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 2
17.12.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2 : 0
10.12.2016
Метц
16' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бастия
1 : 1
30.11.2016
Бордо
1' - 82'
82'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
1 : 1
27.11.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1 : 1
19.11.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2 : 1
05.11.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0 : 0
29.10.2016
Дижон
45' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2 : 1
22.10.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 0
01.10.2016
Бастия
1' - 90'
55'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1 : 0
24.09.2016
Генгам
89' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0 : 0
21.09.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1 : 0
18.09.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2 : 1
10.09.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
2 : 0
27.08.2016
Бастия
1' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
0 : 3
20.08.2016
Бастия
1' - 90'
44'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бастия
0 : 1
12.08.2016
ПСЖ
1' - 90'
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