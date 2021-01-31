Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Монца
Патрик Кутроне
Новости
€ 4 млн
Патрик Кутроне - новости
Монца
3 января 1998 (28), Комо
#10 | Нападающий
183 см
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Валенсия» арендовала воспитанника «Милана» Кутроне
2021.01.31 23:17
«Вулверхэмптон» отозвал Кутроне из аренды в «Фиорентине»
2021.01.07 19:30
Игроки «Фиорентины» Кутроне и Пеццелла заразились коронавирусом
2020.03.14 12:33
1
Фото
«Фиорентина» арендовала на два года Кутроне
2020.01.10 23:15
Фото
«Вулверхэмптон» объявил о трансфере Кутроне из «Милана»
2019.07.30 20:44
6
Журналист Романо: «Вулверхэмптон» согласовал с «Миланом» трансфер Кутроне за 18 миллионов плюс бонусы
2019.07.28 15:42
3
Вратарь «Краснодара» Сафонов включен в список лучших молодых игроков ЛЕ-2018/19
2019.05.30 12:29
18
«Тоттенхэм», «Боруссия» и «Атлетико» интересуются форвардом «Милана» Кутроне
2019.03.16 06:13
Винисиус Жуниор, Александер-Арнольд, Клюйверт, Кутроне, де Лигт – в шорт-листе на Golden Boy
2018.11.20 23:59
1
Tuttosport открыл онлайн-голосование Golden Boy-2018. В окончательном списке 20 игроков
2018.11.01 20:05
3
Кутроне дважды коснулся мяча в штрафной «Сампдории». Первым касанием забил, вторым – ассистировал Игуаину
2018.10.29 22:41
1
«Челси» интересуется Икарди и Кутроне
2018.10.19 16:40
«Милан» продлил контракт со своим воспитанником Кутроне до 2023 года
2018.10.15 18:17
Видео
Мбаппе, два игрока «Милана» и сын Клюйверта – в числе номинантов на Kopa Trophy
2018.10.08 18:53
3
Фото
Кутроне, Лео Жаба, Морелос и Слимани претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
2018.10.05 09:05
1
«Милан» договорился о продлении контракта с Кутроне
2018.03.21 07:04
3
Кутроне: «Три очка, которые мы не могли упустить»
2018.03.19 11:29
Кутроне: «Милан» одержал крайне важную победу над «Ромой»
2018.02.26 08:15
6
Гаттузо: «Кутроне нужно найти красивую девушку, чтобы заниматься с ней сексом»
2018.02.17 21:13
19
Форвард «Милана» Кутроне уступает лишь Мбаппе по голам в этом сезоне среди игроков не старше 20 лет
2018.02.12 12:55
2
Видео
Нападающий «Милана» может получить дисквалификацию за гол рукой
2018.01.29 21:50
13
Стоимость Кутроне выросла до 40 миллионов, в 2006 году «Милан» купил его за полторы тысячи
2017.12.29 12:47
1
Кутроне: «Еще вчера я играл за Примаверу, а сегодня забил в дерби»
2017.12.28 07:17
1
Кубок Италии. «Милан» обыграл «Интер» и вышел в полуфинал
2017.12.28 01:23
2
«Милан» установил рекорд по числу делегированных в национальные сборные игроков
2017.09.04 12:40
Кутроне: «Монтелла поверил в меня, как и партнеры по «Милану»
2017.08.29 18:21
Кутроне, забивший два мяча «Баварии», заявил, что надеется остаться в «Милане»
2017.07.22 18:48
2
Международный кубок чемпионов. «Милан» разгромил «Баварию» с помощью дубля 19-летнего Кутроне
2017.07.22 14:38
8
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+