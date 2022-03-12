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    Патрик Кутроне - статистика

    #63 | Нападающий
    Имя Патрик
    Фамилия Кутроне
    Команда Комо
    Состав Основной
    Родной город Комо
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 января 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 28 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -74' Аталанта (Бергамо) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    14.05.2022 1' -57' Эмполи (Эмполи) 1:1 Салернитана (Салернитана)
    31'
    06.05.2022 68' -90' Интер (Милан) 4:2 Эмполи (Эмполи)
    01.05.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Торино (Турин)
    24.04.2022 1' -66' Эмполи (Эмполи) 3:2 Наполи (Неаполь)
    16.04.2022 87' -90' Удинезе (Удине) 4:1 Эмполи (Эмполи)
    09.04.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:0 Специя (Ла Специя)
    03.04.2022 61' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    20.03.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Верона (Верона)
    12.03.2022 63' -90' Милан (Милан) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    06.03.2022 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    26.02.2022 70' -90' Эмполи (Эмполи) 2:3 Ювентус (Турин)
    19.02.2022 1' -63' Сампдория (Генуя) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    13.02.2022 1' -65' Эмполи (Эмполи) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    06.02.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    23.01.2022 81' -90' Эмполи (Эмполи) 2:4 Рома (Рим)
    16.01.2022 84' -90' Венеция (Венеция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    09.01.2022 29' -90' Эмполи (Эмполи) 1:5 Сассуоло (Сассуоло)
    22.12.2021 1' -68' Эмполи (Эмполи) 2:4 Милан (Милан)
    19.12.2021 63' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    12.12.2021 1' -90' Наполи (Неаполь) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    71'
    06.12.2021 1' -90' Эмполи (Эмполи) 3:1 Удинезе (Удине)
    02.12.2021 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    27.11.2021 1' -58' Эмполи (Эмполи) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    22.11.2021 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    05.11.2021 46' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Дженоа (Генуя)
    31.10.2021 62' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    27.10.2021 1' -68' Эмполи (Эмполи) 0:2 Интер (Милан)
    23.10.2021 1' -73' Салернитана (Салернитана) 2:4 Эмполи (Эмполи)
    11'
    17.10.2021 62' -90' Эмполи (Эмполи) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    03.10.2021 70' -90' Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    26.09.2021 79' -90' Эмполи (Эмполи) 4:2 Болонья (Болонья)
    22.09.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Эмполи (Эмполи)
    19.09.2021 1' -68' Эмполи (Эмполи) 0:3 Сампдория (Генуя)
    11.09.2021 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:2 Венеция (Венеция)
    28.08.2021 1' -80' Ювентус (Турин) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    44'
    21.08.2021 1' -76' Эмполи (Эмполи) 1:3 Лацио (Рим)
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