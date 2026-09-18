Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Италии 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017