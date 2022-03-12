Патрик Кутроне - статистика
#63 | Нападающий
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Кутроне
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Комо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Кутроне
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Комо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|28
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -74'
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|14.05.2022
|1' -57'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|31'
|06.05.2022
|68' -90'
|Интер (Милан)
|4:2
|Эмполи (Эмполи)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Торино (Турин)
|24.04.2022
|1' -66'
|Эмполи (Эмполи)
|3:2
|Наполи (Неаполь)
|16.04.2022
|87' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:1
|Эмполи (Эмполи)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Специя (Ла Специя)
|03.04.2022
|61' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|12.03.2022
|63' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|26.02.2022
|70' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:3
|Ювентус (Турин)
|19.02.2022
|1' -63'
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|13.02.2022
|1' -65'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|23.01.2022
|81' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:4
|Рома (Рим)
|16.01.2022
|84' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|09.01.2022
|29' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.12.2021
|1' -68'
|Эмполи (Эмполи)
|2:4
|Милан (Милан)
|19.12.2021
|63' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.12.2021
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|71'
|06.12.2021
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|02.12.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|27.11.2021
|1' -58'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|22.11.2021
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2021
|46' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|31.10.2021
|62' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|27.10.2021
|1' -68'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Интер (Милан)
|23.10.2021
|1' -73'
|Салернитана (Салернитана)
|2:4
|Эмполи (Эмполи)
|11'
|17.10.2021
|62' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|03.10.2021
|70' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|26.09.2021
|79' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|4:2
|Болонья (Болонья)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Эмполи (Эмполи)
|19.09.2021
|1' -68'
|Эмполи (Эмполи)
|0:3
|Сампдория (Генуя)
|11.09.2021
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|28.08.2021
|1' -80'
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|44'
|21.08.2021
|1' -76'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Лацио (Рим)