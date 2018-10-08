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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мбаппе, два игрока «Милана» и сын Клюйверта – в числе номинантов на Kopa Trophy

    Журнал France Football объявил номинантов на Kopa Trophy-2018, награду лучшему молодому игроку года. Издание учредило приз впервые.

    В число кандидатов вошли:

    1. Защитник Трент Арнолд (20 лет) – «Ливерпуль», Англия;

    2. Полузащитник Уссем Ауа (20 лет) – «Лион», молодежная сборная Франции;

    3. Нападающий Патрик Кутроне (20 лет) – «Милан», Италия;

    4. Полузащитник Рицу Доан (20 лет) – «Гронинген», Япония;

    5. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма (19 лет) – «Милан», Италия;

    6. Полузащитник Амаду Айдара (20 лет) – «Зальцбург», Мали;

    7. Нападающий Джастин Клюйверт (19 лет) – «Аякс»/«Рома», Голландия;

    8. Нападающий Килиан Мбаппе (19 лет) – «ПСЖ», Франция;

    9. Полузащитник Кристиан Пулишич (20 лет) – «Боруссия», США;

    10. Нападающий Родриго Силва Де Гоес (17 лет) – «Сантос», юношеская сборная Бразилии.

    Ранее France Football назвал имена 15-ти из 30-ти номинантов на «Золотой мяч». Списки доступны на «Бомбардире»:

    Объявлены пять первых претендентов на «Золотой мяч»

    Роналду, Де Брюйне и Фирмино – во второй пятерке претендентов на «Золотой мяч»

    France Football огласил третий список претендентов на «Золотой мяч»

    Источник: Francefootball

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    08.10.2018 18:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 9 октября 2018, 10:25

      Да формальный список! Мбаппе, можно сказать, уже взял приз!

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 20:00

      Мбаппе конечно вне конкуренции.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 октября 2018, 19:04

      Объективно Мбаппе сильнее всех, к тому же он француз. Не эту награду, так Голден Бой он всё равно возьмёт.

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