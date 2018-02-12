Форвард «Милана» Кутроне уступает лишь Мбаппе по голам в этом сезоне среди игроков не старше 20 лет

Особенно, примечательно тем, что забивать за звёздный ПСЖ - это совсем не то, что забивать за Милан, который долгое время еле шевелился!))
Нападающий «Милана» Патрик Кутроне оформил дубль в матче 24-го тура Серии А против СПАЛа (4:0), забив свой 12-й мяч в сезоне (пять – в чемпионате, два – в Кубке Италии и пять – в Лиге Европы).
Таким образом он уступает лишь форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе по количеству голов в нынешнем сезоне среди игроков на старше 20-ти лет. Француз записал на свой счет 15 мячей.