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    Форвард «Милана» Кутроне уступает лишь Мбаппе по голам в этом сезоне среди игроков не старше 20 лет

    Нападающий «Милана» Патрик Кутроне оформил дубль в матче 24-го тура Серии А против СПАЛа (4:0), забив свой 12-й мяч в сезоне (пять – в чемпионате, два – в Кубке Италии и пять – в Лиге Европы).

    Таким образом он уступает лишь форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе по количеству голов в нынешнем сезоне среди игроков на старше 20-ти лет. Француз записал на свой счет 15 мячей.

    Источник: Football Italia

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    12.02.2018 12:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 13:05

      Особенно, примечательно тем, что забивать за звёздный ПСЖ - это совсем не то, что забивать за Милан, который долгое время еле шевелился!))

      3
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > insider_retro 12 февраля 2018, 13:25

      Согласен. Вроде неплохой парень в "Милане" растет.

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