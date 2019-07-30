«Вулверхэмптон» объявил о трансфере Кутроне из «Милана»

Нападающий Патрик Кутроне перешел из «Милана» в «Вулверхэмптон». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Контракт с 21-летним нападающим рассчитан на четыре года. Это второй трансфер «Вулверхэмптона» в межсезонье. На прошлой неделе клуб подписал защитника Хесуса Вальехо из «Реала».

Кутроне – воспитанник «Милана». Он находился в системе клуба с девяти лет.

В 2017 году он дебютировал за первую команду. Он провел 90 матчей за клуб, забил 27 голов и отдал семь ассистов.