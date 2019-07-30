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    «Вулверхэмптон» объявил о трансфере Кутроне из «Милана»

    Нападающий Патрик Кутроне перешел из «Милана» в «Вулверхэмптон». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

    Контракт с 21-летним нападающим рассчитан на четыре года. Это второй трансфер «Вулверхэмптона» в межсезонье. На прошлой неделе клуб подписал защитника Хесуса Вальехо из «Реала».

    • Кутроне – воспитанник «Милана». Он находился в системе клуба с девяти лет.
    • В 2017 году он дебютировал за первую команду. Он провел 90 матчей за клуб, забил 27 голов и отдал семь ассистов.

    Источник: Официальный сайт «Вулверхэмптона»

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