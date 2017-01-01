«Тоттенхэм», «Боруссия» и «Атлетико» интересуются форвардом «Милана» Кутроне

«Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «Атлетико» и «Торино» заинтересованы в приобретении нападающего «Милана» Патрика Кутроне.
По информации Calciomercato, 21-летний футболист недоволен количеством игрового времени в миланском клубе.
Красно-черные оценивают форварда в 30 миллионов евро.
- Кутроне – воспитанник «Милана». Дебютировал за основную команду в мае 2017 года.
- В текущем сезоне итальянец принял участие в 32-х матчах во всех турнирах, отметившись девятью голами и двумя результативными передачами.
- Контракт нападающего с миланцами рассчитан до июля 2023 года.