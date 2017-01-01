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    «Тоттенхэм», «Боруссия» и «Атлетико» интересуются форвардом «Милана» Кутроне

    «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «Атлетико» и «Торино» заинтересованы в приобретении нападающего «Милана» Патрика Кутроне.

    По информации Calciomercato, 21-летний футболист недоволен количеством игрового времени в миланском клубе.

    Красно-черные оценивают форварда в 30 миллионов евро.

    • Кутроне – воспитанник «Милана». Дебютировал за основную команду в мае 2017 года.
    • В текущем сезоне итальянец принял участие в 32-х матчах во всех турнирах, отметившись девятью голами и двумя результативными передачами.
    • Контракт нападающего с миланцами рассчитан до июля 2023 года.

    Источник: Calciomercato

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