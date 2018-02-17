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    Гаттузо: «Кутроне нужно найти красивую девушку, чтобы заниматься с ней сексом»

    Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо поговорил о фигуре своего форварда Патрика Кутроне. Специалист считает, что футболисту нужно сбалансировать работу и отдых.

    «Патрику нужно работать и отдыхать. Ему нужна красивая девушка, чтобы развлекаться с ней и заниматься сексом», – сказал Гаттузо.

    Напомним, что Кутроне 20 лет.

    Источник: Twitter

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    17.02.2018 21:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 18 февраля 2018, 23:22

      2 romvad

      Видимо, там, где ты находишься, зомбоящика нет? :-) Все честно и порядочно? :-) Откуда ты так хорошо осведомлен о степени озабоченности по всему миру обозначенными тобою вопросами? :-) С чего бы это? :-) Откуда такая тяга к "прекрасному"? :-) Уж часом ты сам не "того" - не из "тех"? :-)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +342

      romvad > SKS6891 18 февраля 2018, 23:46

      Нашёлся один желающий поставить минус. Я, кстати, не минусовал тех, с кем не согласен. Ну да ладно... По существу вопроса: здесь не совсем подходящая площадка для таких дискуссий. Тем более, если ты в моих комментариях умудрился увидеть какую-то тягу к чему-то, то не вижу смысла в принципе что-то объяснять.

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 18 февраля 2018, 19:37

      Хахах ну и новость, Дженнаро жжот))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 февраля 2018, 11:20

      ну вот такое слышать от тренера как-то странновато))

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 февраля 2018, 00:11

      Советчик. А, вдруг он не такой?

      1
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      Рейтинг: +4

      piksmak 17 февраля 2018, 23:01

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      -2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 февраля 2018, 22:46

      Он наверное ещё девственник

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 17 февраля 2018, 22:39

      В жизнью не ожидал бы таких слов от тренера хоть даже не обычного тренера

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 17 февраля 2018, 22:29

      Папка дело говорит)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 февраля 2018, 21:52

      а вдруг ему Гаттузо нравится? или это он так отшил пацанёнка?

      -1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 17 февраля 2018, 21:35

      Гаттузо в поряде!

      4
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