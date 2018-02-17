Гаттузо: «Кутроне нужно найти красивую девушку, чтобы заниматься с ней сексом»

Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо поговорил о фигуре своего форварда Патрика Кутроне. Специалист считает, что футболисту нужно сбалансировать работу и отдых.

«Патрику нужно работать и отдыхать. Ему нужна красивая девушка, чтобы развлекаться с ней и заниматься сексом», – сказал Гаттузо.

Напомним, что Кутроне 20 лет.