Гаттузо: «Кутроне нужно найти красивую девушку, чтобы заниматься с ней сексом»

2 romvad
Видимо, там, где ты находишься, зомбоящика нет? :-) Все честно и порядочно? :-) Откуда ты так хорошо осведомлен о степени озабоченности по всему миру обозначенными тобою вопросами? :-) С чего бы это? :-) Откуда такая тяга к "прекрасному"? :-) Уж часом ты сам не "того" - не из "тех"? :-)
Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо поговорил о фигуре своего форварда Патрика Кутроне. Специалист считает, что футболисту нужно сбалансировать работу и отдых.
«Патрику нужно работать и отдыхать. Ему нужна красивая девушка, чтобы развлекаться с ней и заниматься сексом», – сказал Гаттузо.
Напомним, что Кутроне 20 лет.