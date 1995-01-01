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    Журналист Романо: «Вулверхэмптон» согласовал с «Миланом» трансфер Кутроне за 18 миллионов плюс бонусы

    «Вулверхэмптон» согласовал с «Миланом» трансфер нападающего Патрика Кутроне.

    Как сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо, английский клуб заплатит за 21-летнего игрока 18 миллионов евро. Еще 4 миллиона миланцы получат в виде различных бонусов.

    • Кутроне – воспитанник «Милана».
    • В прошлом сезоне итальянец провел 43 матча на клубном уровне, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

    Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо

    Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Имеет 353,8 тысячи подписчиков в твиттере.

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8164

      DeStar 1 час назад

      а милану он не нужен ?) или теперь такие клубы как волки уже у милана лучших забирают?)

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