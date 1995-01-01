Журналист Романо: «Вулверхэмптон» согласовал с «Миланом» трансфер Кутроне за 18 миллионов плюс бонусы

«Вулверхэмптон» согласовал с «Миланом» трансфер нападающего Патрика Кутроне.

Как сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо, английский клуб заплатит за 21-летнего игрока 18 миллионов евро. Еще 4 миллиона миланцы получат в виде различных бонусов.