Журналист Романо: «Вулверхэмптон» согласовал с «Миланом» трансфер Кутроне за 18 миллионов плюс бонусы

а милану он не нужен ?) или теперь такие клубы как волки уже у милана лучших забирают?)
«Вулверхэмптон» согласовал с «Миланом» трансфер нападающего Патрика Кутроне.
Как сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо, английский клуб заплатит за 21-летнего игрока 18 миллионов евро. Еще 4 миллиона миланцы получат в виде различных бонусов.
- Кутроне – воспитанник «Милана».
- В прошлом сезоне итальянец провел 43 матча на клубном уровне, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.
Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо
Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Имеет 353,8 тысячи подписчиков в твиттере.