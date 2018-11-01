Tuttosport открыл онлайн-голосование Golden Boy-2018. В окончательном списке 20 игроков

В этом году всё на 100% ясно
Издание Tuttosport запустило голосование на награду Golden Boy-2018, вручаемую лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года.
В окончательный список вошли 20 футболистов, в том числе Килиан Мбаппе, Патрик Кутроне, Тренд Арнолд, Джастин Клюйверт и Винисиус Жуниор.
На момент публикации лидирует защитник «Аякса» Матейс де Лигт с 18% голосов.
Предварительный список из 23-х игроков «Бомбардир» публиковал в октябре.
Чтобы проголосовать, надо выбрать желаемого кандидата на странице Tuttosport и нажать «vota adesso» (голосовать сейчас).