Tuttosport открыл онлайн-голосование Golden Boy-2018. В окончательном списке 20 игроков

Издание Tuttosport запустило голосование на награду Golden Boy-2018, вручаемую лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года.

В окончательный список вошли 20 футболистов, в том числе Килиан Мбаппе, Патрик Кутроне, Тренд Арнолд, Джастин Клюйверт и Винисиус Жуниор.

На момент публикации лидирует защитник «Аякса» Матейс де Лигт с 18% голосов.

Предварительный список из 23-х игроков «Бомбардир» публиковал в октябре.

Чтобы проголосовать, надо выбрать желаемого кандидата на странице Tuttosport и нажать «vota adesso» (голосовать сейчас).