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    Tuttosport открыл онлайн-голосование Golden Boy-2018. В окончательном списке 20 игроков

    Издание Tuttosport запустило голосование на награду Golden Boy-2018, вручаемую лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года.

    В окончательный список вошли 20 футболистов, в том числе Килиан Мбаппе, Патрик Кутроне, Тренд Арнолд, Джастин Клюйверт и Винисиус Жуниор.

    На момент публикации лидирует защитник «Аякса» Матейс де Лигт с 18% голосов.

    Предварительный список из 23-х игроков «Бомбардир» публиковал в октябре.

    Чтобы проголосовать, надо выбрать желаемого кандидата на странице Tuttosport и нажать «vota adesso» (голосовать сейчас).

    Источник: Tuttosport

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    01.11.2018 20:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 1 ноября 2018, 22:27

      В этом году всё на 100% ясно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar 1 ноября 2018, 20:16

      Ну мбаппе должен брать бесспорно
      Я вообще ашрафу хакими отдал голос) он важная часть забивающей много голов боруссии)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 1 ноября 2018, 20:07

      Почему у ВАС Де Лигт все время в Малаге играет? Да и не полузащитник он вовсе

      1
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