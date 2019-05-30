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    Вратарь «Краснодара» Сафонов включен в список лучших молодых игроков ЛЕ-2018/19

    Сайт Football Talent Scout составил сборную Лиги Европы-2018/19 из игроков не старше 21 года.

    В команду вошел 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Виталий Николенко («Динамо» К), Жюль Кунде («Бордо»), Эван Н'Дика («Айнтрахт»), Мерт Мюлдюр («Рапид»).

    Полузащитники: Маттео Гендузи («Арсенал»), Ханнес Вольф («Зальцбург»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Исмаила Сарр («Ренн»).

    Нападающие: Жоау Фелиш («Бенфика»), Патрик Кутроне («Милан»).

    • Сафонов провел в турнире пять матчей и пропустил шесть мячей.
    • «Краснодар» дошел до 1/8 финала, где проиграл «Валенсии» (1:2, 1:1).

    Источник: Твиттер Football Talent Scout

    Football Talent Scout создан футбольным фанатом из Брюсселя Яцеком Кулигом. Позиционирует себя как база данных молодых талантливых и не очень известных футболистов со всего мира.

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    30.05.2019 12:29
    Комментарии17
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      Рейтинг: +590

      Ковастер 31 мая, 13:24

      Какой там Буфон , какой там Ноййер или Дэхеа. Вот вам Сафонище!!! Молодец Матвей. Воспользовался коротким шансом и стал основным, не смотря на то что уже Крицук уже в полной готовности.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71233

      zigbert 30 мая, 20:49

      За короткий срок стал вратарем высокого уровня.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2574

      владимир миронов 30 мая, 18:02

      Молодец! Удачи ему, пусть травмы обходят тебя стороной, Матвей. Дальнейшего роста.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 30 мая, 15:10

      Сафоноф очень хорош! У нас в стране никогда не было проблем с вратарями. Накой нам Гилерме???))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2414

      Бугимен 30 мая, 14:59

      СУПЕР САФОНОВ!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19451

      gol_kak_sokol 30 мая, 13:57

      Сафонов крут.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 30 мая, 13:25

      Боже ,охрани талант от соблазнов и перехода в "Спартак"!

      7
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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > Агасфер 30 мая, 19:49

      кто из лч в ле пойдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1626

      BlackMurder 30 мая, 13:05

      Это будущее и настоящее российского футбола, ему б еще пару лет в рфпл и в Европу ехать надо!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1311

      Леха из Твери > BlackMurder 30 мая, 13:27

      Дай Дарвин ему сил в ЛЧ в группу пробиться. И если там покажет себя, то на след сезон точно уедет, а может даже зимой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > BlackMurder 30 мая, 19:49

      баварский мешок если выложит кругленькую то уедет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Леха из Твери 30 мая, 12:58

      Ахаха, а у нас Шунин с Гильерме блeaть едут на сборы. Ну не цирк ли?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер > Леха из Твери 30 мая, 13:24

      Ты кроме как материться ещё что-нибудь говорить умеешь? Или это убогость сознания???

      0
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      Рейтинг: +1311

      Леха из Твери > Агасфер 30 мая, 13:25

      А с чего ты взял, что мат это убогость сознания, культурный ты наш? В данном случае это лишь усиление эмоционального окраса.

      0
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер > Леха из Твери 30 мая, 13:27

      Это вряд ли .Просто убогое хамство.Я тебя даже удалять не буду-пусть эта каинова печать висит постоянно.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Леха из Твери > Агасфер 30 мая, 13:32

      Ну прости, я ведь не знал, что ты святоша. В следующий раз буду зведочки ставить, чтобы не травмировать твою ранимую душу)))

      0
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      Рейтинг: +4021

      Старикан 30 мая, 12:43

      Молодец! Достойная кандидатура! Успехов ему!

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