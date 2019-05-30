Вратарь «Краснодара» Сафонов включен в список лучших молодых игроков ЛЕ-2018/19

Какой там Буфон , какой там Ноййер или Дэхеа. Вот вам Сафонище!!! Молодец Матвей. Воспользовался коротким шансом и стал основным, не смотря на то что уже Крицук уже в полной готовности.
Сайт Football Talent Scout составил сборную Лиги Европы-2018/19 из игроков не старше 21 года.
В команду вошел 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Виталий Николенко («Динамо» К), Жюль Кунде («Бордо»), Эван Н'Дика («Айнтрахт»), Мерт Мюлдюр («Рапид»).
Полузащитники: Маттео Гендузи («Арсенал»), Ханнес Вольф («Зальцбург»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Исмаила Сарр («Ренн»).
Нападающие: Жоау Фелиш («Бенфика»), Патрик Кутроне («Милан»).
- Сафонов провел в турнире пять матчей и пропустил шесть мячей.
- «Краснодар» дошел до 1/8 финала, где проиграл «Валенсии» (1:2, 1:1).
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