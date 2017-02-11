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    Николя Сент-Руф - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Николя
    Фамилия Сент-Руф
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 октября 1992 (30 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 7 0 1 0 0
    Бастия 5 0 0 0 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Бастия (Бастия)
    14.05.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    06.05.2017 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:0 Бастия (Бастия)
    29.04.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 1:0 Ренн (Ренн)
    22.04.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:0 Бастия (Бастия)
    16.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Лион (Лион)
    04.03.2017 1' -44' Бастия (Бастия) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    44'
    01.03.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:2 Нант (Нант)
    25.02.2017 74' -90' Анжер (Анжер) 3:0 Бастия (Бастия)
    11.02.2017 1' -75' Тулуза (Тулуза) 4:1 Бастия (Бастия)
    36' 75'
    21.01.2017 Был в запасе Метц (Метц) 2:0 Монпелье (Монпелье)
    14.01.2017 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:1 Дижон (Дижон)
    21.12.2016 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    17.12.2016 1' -90' Монпелье (Монпелье) 4:0 Бордо (Бордо)
    10.12.2016 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Монпелье (Монпелье)
    03.12.2016 1' -90' Монпелье (Монпелье) 3:0 ПСЖ (Париж)
    30.11.2016 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    26.11.2016 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:0 Нанси (Нанси)
    19.11.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    04.11.2016 1' -90' Монпелье (Монпелье) 3:1 Марсель (Марсель)
    29.10.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    21.10.2016 Был в запасе Монако (Монако) 6:2 Монпелье (Монпелье)
    15.10.2016 1' -81' Монпелье (Монпелье) 3:2 Кан (Кан)
    77'
    01.10.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:3 Монпелье (Монпелье)
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