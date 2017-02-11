Николя Сент-Руф - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Сент-Руф
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Сент-Руф
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|7
|0
|1
|0
|0
|Бастия
|5
|0
|0
|0
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|14.05.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|06.05.2017
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|29.04.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|22.04.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|16.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Лион (Лион)
|04.03.2017
|1' -44'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|44'
|01.03.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:2
|Нант (Нант)
|25.02.2017
|74' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Бастия (Бастия)
|11.02.2017
|1' -75'
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Бастия (Бастия)
|36' 75'
|21.01.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|2:0
|Монпелье (Монпелье)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|21.12.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|17.12.2016
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|4:0
|Бордо (Бордо)
|10.12.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|03.12.2016
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|ПСЖ (Париж)
|30.11.2016
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|19.11.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|04.11.2016
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Марсель (Марсель)
|29.10.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|6:2
|Монпелье (Монпелье)
|15.10.2016
|1' -81'
|Монпелье (Монпелье)
|3:2
|Кан (Кан)
|77'
|01.10.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:3
|Монпелье (Монпелье)