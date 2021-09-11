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    Михаил Погорелов - статистика

    #93 | Нападающий
    Имя Михаил
    Отчество Викторович
    Фамилия Погорелов
    Команда Олимп-Долгопрудный
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 марта 1999 (24 года)
    Рост 175
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимп-Долгопрудный 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 3:3 Торпедо (Москва)
    13.11.2021 62' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    06.11.2021 41' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    31.10.2021 78' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:2 Ротор (Волгоград)
    23.10.2021 85' -90' Акрон (Тольятти) 2:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    17.10.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    13.10.2021 75' -90' Томь (Томск) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    09.10.2021 58' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:0 Факел (Воронеж)
    15.09.2021 52' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:2 Велес (Москва)
    11.09.2021 61' -90' Текстильщик (Иваново) 3:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    05.09.2021 81' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 Алания (Владикавказ)
    28.08.2021 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 0:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.08.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Кубань (Краснодар)
    14.08.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    08.08.2021 67' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    31.07.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 2:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    23.07.2021 1' -46' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    17.07.2021 63' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    85'
    10.07.2021 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
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