Михаил Погорелов - статистика
#93 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Погорелов
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|74
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Погорелов
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимп-Долгопрудный
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:3
|Торпедо (Москва)
|13.11.2021
|62' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|06.11.2021
|41' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|31.10.2021
|78' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|23.10.2021
|85' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|13.10.2021
|75' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|09.10.2021
|58' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|15.09.2021
|52' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Велес (Москва)
|11.09.2021
|61' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|3:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|05.09.2021
|81' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|08.08.2021
|67' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|31.07.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|23.07.2021
|1' -46'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|17.07.2021
|63' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|85'
|10.07.2021
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)