Александр Некрасов - статистика
#78 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Некрасов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Имя
|Александр
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Некрасов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|14
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2017
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|19.11.2017
|69' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|12.11.2017
|68' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Оренбург (Оренбург)
|08.11.2017
|77' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|3:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|04.11.2017
|65' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Тюмень (Тюмень)
|14.10.2017
|71' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (Томск)
|30.09.2017
|78' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|16.09.2017
|70' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.09.2017
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|4:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|02.09.2017
|1' -46'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|4:1
|Факел (Воронеж)
|19'
|27.08.2017
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|1:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|30.07.2017
|1' -82'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|26.07.2017
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|22.07.2017
|39' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|46'
|16.07.2017
|89' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|08.07.2017
|1' -82'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)