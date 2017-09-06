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    Александр Некрасов - статистика

    #78 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Максимович
    Фамилия Некрасов
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 августа 1998 (24 года)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-2 14 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2017 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Спартак-2 (Москва)
    19.11.2017 69' -90' Тамбов (Тамбов) 3:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    12.11.2017 68' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 Оренбург (Оренбург)
    08.11.2017 77' -90' Сибирь (Новосибирск) 3:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    04.11.2017 65' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    14.10.2017 71' -90' Химки (Химки) 1:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    07.10.2017 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (Томск)
    30.09.2017 78' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    16.09.2017 70' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    06.09.2017 Был в запасе Ротор (Волгоград) 4:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    02.09.2017 1' -46' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 4:1 Факел (Воронеж)
    19'
    27.08.2017 Был в запасе Авангард (Курск) 1:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    30.07.2017 1' -82' Оренбург (Оренбург) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    26.07.2017 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    22.07.2017 39' -90' Тюмень (Тюмень) 2:2 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    46'
    16.07.2017 89' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0:1 Сочи (Сочи)
    08.07.2017 1' -82' Шинник (Ярославль) 2:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
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