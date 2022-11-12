Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Ясюкевич - статистика

Завершил карьеру
30 мая 1994 (32)
#32 | Защитник
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо-Брест
15
2
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
0 : 0
12.11.2022
Слуцк
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
06.11.2022
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Шахтер
2 : 0
02.11.2022
Динамо-Брест
1' - 46'
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
4 : 4
29.10.2022
Витебск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 0
23.10.2022
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Динамо-Брест
1 : 1
19.10.2022
Гомель
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
4 : 1
15.10.2022
Динамо-Брест
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 2
01.10.2022
Динамо-Брест
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
1 : 3
17.09.2022
Славия-Мозырь
1' - 90'
79'
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
СКА-1938
0 : 0
27.08.2022
Динамо-Брест
1' - 90'
23'
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 2
13.08.2022
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
0 : 1
10.07.2022
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Витебск
0 : 1
03.07.2022
Динамо-Брест
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
1 : 3
26.06.2022
Динамо Мн
1' - 90'
90'
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
07.05.2022
Динамо-Брест
1' - 90'
83'
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
2 : 0
23.04.2022
Динамо-Брест
1' - 86'
4'
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 2
17.04.2022
СКА-1938
1' - 90'
66'
64'
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо-Брест
1 : 1
19.03.2022
Шахтер
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
22:12
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
1
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
8
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
4
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
3
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+