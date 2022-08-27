Владислав Ясюкевич - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Ясюкевич
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Ясюкевич
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|15
|2
|1
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.11.2022
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|01.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|79'
|27.08.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|23'
|22.08.2022
|57' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Неман (Гродно)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|10.07.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|90'
|07.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|83'
|23.04.2022
|1' -86'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|4'
|17.04.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|66' 64'
|19.03.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)