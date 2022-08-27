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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Динамо-Брест
СКА-1938 - Динамо-Брест: обзор матча 27 августа 2022
СКА-1938
27.08.2022, суббота, 15:45
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Динамо-Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Динамо-Брест
Желтая карточка
М. Омельянчук
83'
82'
Желтая карточка
Д. Мирошников
Замена
М. Омельянчук
️️️️
П. Пашевич
71'
Желтая карточка
А. Свирепа
60'
59'
Желтая карточка
С. Куадио
Замена
Б. Гварадзе
️️️️
О. Плиев
46'
43'
Желтая карточка
В. Кривицкий
23'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
18
Олег Плиев
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
4
Бека Гварадзе
ЛП
23
Артем Турич
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
3-4-1-2
1
Макавчик
8
Кокаев
55
Лаврик
14
Пашевич
24
Макушинский
7
Свирепа
19
Силинский
14
Лукашевич
18
Плиев
10
Папарига
45
Абдихоликов
3-2-1-4
16
Козакевич
44
Кривицкий
59
Колпачук
32
Ясюкевич
99
Юдчиц
5
Мирошников
44
69
Артемчук
62
Гордейчук
37
Цепенков
11
Куадио
18
Плиев
4
Гварадзе
4
Гварадзе
18
Плиев
14
Пашевич
18
Омельянчук
18
Омельянчук
14
Пашевич
Остались в запасе
СКА-1938
Динамо-Брест
2
Андрей Рылач
ПВ
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Илья Грищенко
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
35
Глеб Третяк
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Остались в запасе
2
Андрей Рылач
ПВ
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Илья Грищенко
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
Главный тренер
Павел Родненок
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Статистика матча СКА-1938 - Динамо-Брест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
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