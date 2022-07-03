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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Динамо-Брест
Витебск - Динамо-Брест: обзор матча 03 июля 2022
Витебск
03.07.2022, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Динамо-Брест
64'
М. Артемчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Динамо-Брест
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
С. Волков
88'
Желтая карточка
О. Веретило
83'
Желтая карточка
А. Скитов
82'
78'
Замена
Е. Козел
️️️️
М. Артемчук
Замена
А. Сакович
️️️️
Р. Лисовский
72'
71'
Замена
В. Милютин
️️️️
Д. Иван
Замена
Я. Скибский
️️️️
А. Матвеенко
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Артемчук
Пас отдал
Д. Иван
59'
Замена
А. Булычев
️️️️
А. Шемрук
26'
Желтая карточка
А. Шемрук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
5
Сергей Волков
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
95
Давид Иван
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
17
Фрол Панарин
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Динамо-Брест
93
Вадим Милютин
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
20
Максим Ковальчук
ОП
27
Александр Булычев
АП
91
Евгений Козел
ЦФ
4-4-1-1
77
Гущенко
20
Веретило
6
Сезар
3
Баранок
4
Скитов
5
Волков
20
Краснов
7
Лисовский
11
Матвеенко
80
Ксенофонтов
9
Теверов
3-2-1-4
16
Козакевич
18
Щербо
24
Гарананга
32
Ясюкевич
99
Юдчиц
2
Шемрук
23
Олехнович
90
Павлов
37
Цепенков
95
Иван
69
Артемчук
7
Лисовский
6
Сакович
6
Сакович
7
Лисовский
11
Матвеенко
22
Скибский
22
Скибский
11
Матвеенко
5
Волков
88
Рассадкин
88
Рассадкин
5
Волков
95
Иван
93
Милютин
93
Милютин
95
Иван
2
Шемрук
27
Булычев
27
Булычев
2
Шемрук
69
Артемчук
91
Козел
91
Козел
69
Артемчук
Остались в запасе
Витебск
Динамо-Брест
12
Дмитрий Харитонов
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
17
Фрол Панарин
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
20
Максим Ковальчук
ОП
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
17
Фрол Панарин
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
Остались в запасе
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
20
Максим Ковальчук
ОП
Главный тренер
Евгений Чернухин
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Витебск - Динамо-Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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