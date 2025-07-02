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Иван Ракитич
Новости
Иван Ракитич - новости
Завершил карьеру
10 марта 1988 (38), Райнфельден
#11 | Полузащитник
184 см | 75 кг
Хорватия | Швейцария
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Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2025.07.02 23:23
Фото
36-летний Ракитич вернулся в Европу – в клуб Гаттузо
2024.07.21 13:40
2
Клуб Гаттузо рассчитывает подписать 36-летнего Ракитича
2024.06.30 12:34
Ракитич сказал, кто выиграет ЛЧ, ЛЕ, Примеру и Евро в этом году
2024.03.10 09:50
6
Фото
Ракитич стал игроком саудовского клуба
2024.01.31 09:05
«Севилья» объявила об уходе Ракитича – он играл в Испании 13 лет
2024.01.30 14:49
1
Ракитич согласился на трансфер в Саудовскую Аравию
2024.01.27 19:58
2
Ракитич: «Хорош, Лукаку! Нужно оплатить ему месяц отпуска в Сплите»
2022.12.02 15:58
2
Ракитич – после поражения от «Реала»: «Судья сработал против нас»
2022.04.18 08:56
2
Примера. «Севилья» благодаря Ракитичу спасла ничью в матче с «Алавесом» и вышла в лидеры
2021.11.20 20:22
Ракитич – о Роналду: «Один из величайших игроков в истории. Летом 2019-го он звал меня в «Ювентус»
2021.07.21 00:54
Ракитич: «Сказал Морате, что он забьет четыре мяча Хорватии, но Испания проиграет 4:5»
2021.06.28 17:45
Экс-агент Неймара – о возвращении в «Барсу»: «ПСЖ» просил 150 миллионов и права на Ракитича, Тодибо и Дембеле»
2021.04.12 14:54
6
Видео
Гол Ракитича в ворота «Краснодара» номинирован на звание лучшего в четвертом туре ЛЧ
2020.11.26 10:49
2
Фото
«Спасибо за все, Ракета». Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии
2020.09.21 16:31
3
Фото
«Севилья» объявила о переходе Ракитича
2020.09.01 15:50
10
Журналист Романо: «Севилья» согласовала с «Барселоной» переход Ракитича
2020.08.31 16:53
3
Альба, Видаль, Ракитич и еще четыре игрока – в списке «Барселоны» на продажу
2020.08.24 18:21
4
Footmercato: «Барселона» предложила Ракитича и Видаля в обмен на Гендузи
2020.07.27 17:27
2
Фото
Ракитич провел 300-й матч за «Барселону». Это четвертый показатель среди легионеров
2020.06.14 12:49
3
«Севилья» планирует подписать Ракитича свободным агентом
2020.06.05 10:11
Marca: Гризманн, Ракитич, Умтити и Артур отказываются уходить из «Барселоны»
2020.05.11 21:55
4
Mundo Deportivo: «Тоттенхэм» – фаворит в борьбе за Ракитича
2020.05.04 10:00
2
Sport.es: «Тоттенхэм» – новый претендент на Ракитича
2020.04.26 01:15
Ракитич: «Барселону» нужно признать чемпионом, если сезон не будет доигран»
2020.04.20 12:35
2
Ракитич: «Я хотел уйти из футбола и посвятить себя теннису»
2020.04.19 10:09
1
Ракитич: «Я не мешок картошки. Сам решу, куда перейду»
2020.04.13 10:00
2
Журналист Скира: «Интер» отказал «Барселоне» в обмене Лаутаро Мартинеса на Семеду, Фирпо и Ракитича
2020.04.13 08:33
1
Goal: «Барселона» и «Ювентус» ведут переговоры об обмене Бернардески на Умтити и Ракитича
2020.04.09 10:39
3
«Барселона» готова обменять Ракитича на одного из защитников «Севильи»
2020.04.09 07:36
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