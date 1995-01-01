«Барселона» готова обменять Ракитича на одного из защитников «Севильи»

Они настолько лучше Тодибо, что их нужно менять на Ракитича за 20 млн, когда француза из Шальке можно вернуть бесплатно? Всё равно есть Пике, Умтити, Лангле, кто будут в основе, зачем брать лавочников за такие деньги? Я понимаю, что многие игроки из Севильи хорошо заходят в Барсу, но всё же.
«Барселона» и «Севилья» ведут переговоры о переходе полузащитника Ивана Ракитича.
По информации Sport.es, в каталонском клубе не уверены, что андалусийцы смогут заплатить за 32-летнего хавбека требуемые 20 миллионов евро.
Поэтому «Барса» рассматривает вариант с обменом хорвата на одного из защитников «Севильи» – Жюля Кунде или Диего Карлоса.
Также сообщается, что Ракитичу придется пойти на снижение зарплаты в случае возвращения на «Рамон Санчес Писхуан».