«Барселона» готова обменять Ракитича на одного из защитников «Севильи»

«Барселона» и «Севилья» ведут переговоры о переходе полузащитника Ивана Ракитича.

По информации Sport.es, в каталонском клубе не уверены, что андалусийцы смогут заплатить за 32-летнего хавбека требуемые 20 миллионов евро.

Поэтому «Барса» рассматривает вариант с обменом хорвата на одного из защитников «Севильи» – Жюля Кунде или Диего Карлоса.

Также сообщается, что Ракитичу придется пойти на снижение зарплаты в случае возвращения на «Рамон Санчес Писхуан».