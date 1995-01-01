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    «Барселона» готова обменять Ракитича на одного из защитников «Севильи»

    «Барселона» и «Севилья» ведут переговоры о переходе полузащитника Ивана Ракитича.

    По информации Sport.es, в каталонском клубе не уверены, что андалусийцы смогут заплатить за 32-летнего хавбека требуемые 20 миллионов евро.

    Поэтому «Барса» рассматривает вариант с обменом хорвата на одного из защитников «Севильи» – Жюля Кунде или Диего Карлоса.

    Также сообщается, что Ракитичу придется пойти на снижение зарплаты в случае возвращения на «Рамон Санчес Писхуан».

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 07:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9692

      Cules2013 1 час назад

      Они настолько лучше Тодибо, что их нужно менять на Ракитича за 20 млн, когда француза из Шальке можно вернуть бесплатно? Всё равно есть Пике, Умтити, Лангле, кто будут в основе, зачем брать лавочников за такие деньги? Я понимаю, что многие игроки из Севильи хорошо заходят в Барсу, но всё же.

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