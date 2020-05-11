Marca: Гризманн, Ракитич, Умтити и Артур отказываются уходить из «Барселоны»

на днях Луиска Суарес приедет и всем им уши надерет,или хуже того покусает...
Четыре игрока «Барселоны» не хотят покидать клуб грядущим летом, утверждает Marca.
По информации источника, в уходе не заинтересованы защитник Самуэль Умтити, хавбеки Иван Ракитич и Артур, а также форвард Антуан Гризманн.
Ранее «Барса» рассчитывала включить этих футболистов в сделки по обмену или заработать на их продаже.
Желание Умтити, Ракитича, Артура и Гризманна остаться на «Камп Ноу», скорее всего, не позволит каталонцам купить летом Неймара или Лаутаро Мартинеса.