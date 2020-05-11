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    Marca: Гризманн, Ракитич, Умтити и Артур отказываются уходить из «Барселоны»

    Четыре игрока «Барселоны» не хотят покидать клуб грядущим летом, утверждает Marca.

    По информации источника, в уходе не заинтересованы защитник Самуэль Умтити, хавбеки Иван Ракитич и Артур, а также форвард Антуан Гризманн.

    Ранее «Барса» рассчитывала включить этих футболистов в сделки по обмену или заработать на их продаже.

    Желание Умтити, Ракитича, Артура и Гризманна остаться на «Камп Ноу», скорее всего, не позволит каталонцам купить летом Неймара или Лаутаро Мартинеса.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1263

      koli4ka 1 час назад

      на днях Луиска Суарес приедет и всем им уши надерет,или хуже того покусает...

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