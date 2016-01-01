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    Footmercato: «Барселона» предложила Ракитича и Видаля в обмен на Гендузи

    «Барселона» и «Арсенал» ведут переговоры по трансферу полузащитника лондонцев Маттео Гендузи, сообщает Footmercato.

    Каталонцы предложили за француза полузащитников Ивана Ракитича и Артуро Видаля. «Барселона» уже предлагала обменять Гендузи на Филиппе Коутиньо, при этом «Арсенал» должен был доплатить 50 миллионов евро, но англичане отказались от этого варианта.

    Рыночная стоимость Гендузи – 40,5 миллиона евро.

    • Помимо «Барселоны», игроком интересуется мадридский «Реал».
    • «Арсенал» купил полузащитника летом 2018 года.
    • В минувшем сезоне Гендузи провел 34 матча и сделал три ассиста.

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    Источник: Footmercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4373

      Hektor 84 22 минуты назад

      Путалона на этот раз решила сама себя развести!!! Чем Гендузи лучше Ракитича и Видаля? Только возраст, но сколько таких в барсе уже было? Ничему жизнь не учит. Не лучше ли Коутиньо дать норм шанс себя проявить. Он покруче Гендузи.

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      Рейтинг: +2286

      SarJr 45 минут назад

      вот честно, не дай бог. ракитич до сих пор может, хоть уже и не как в лучшие времена. видаль - вообще душа и авторитет команды, очень важен. и вот эту пару обменять на деревянного бесполезного гендузи, у которого еще и мерзкий, плаксивый характер??? я никогда не пойми наше руководство, а в сделку уже верю после пьянича

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