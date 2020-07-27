Footmercato: «Барселона» предложила Ракитича и Видаля в обмен на Гендузи

«Барселона» и «Арсенал» ведут переговоры по трансферу полузащитника лондонцев Маттео Гендузи, сообщает Footmercato.

Каталонцы предложили за француза полузащитников Ивана Ракитича и Артуро Видаля. «Барселона» уже предлагала обменять Гендузи на Филиппе Коутиньо, при этом «Арсенал» должен был доплатить 50 миллионов евро, но англичане отказались от этого варианта.

Рыночная стоимость Гендузи – 40,5 миллиона евро.