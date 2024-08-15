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Иван Ракитич
Статистика
Иван Ракитич - статистика
Завершил карьеру
10 марта 1988 (38), Райнфельден
#11 | Полузащитник
184 см | 75 кг
Хорватия | Швейцария
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Хайдук
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
0 : 1
15.08.2024
Ружомберок
1' - 76'
Лига конференций, 3 раунд
Ружомберок
0 : 0
08.08.2024
Хайдук
74' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
ХБ Торсхавн
0 : 0
01.08.2024
Хайдук
70' - 90'
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