Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Хорватия. Футбольная лига 2024/2025 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Суперкубок УЕФА 2023 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Суперкубок УЕФА 2020 Испания. Кубок 2019/2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Суперкубок Испании 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок Испании 2018 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Испании 2017 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Испании 2016 Чемпионат Европы 2016 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Клубный чемпионат мира 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Суперкубок УЕФА 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Германии 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок Лиги Германии 2007 Лига Чемпионов 2007/2008