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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ружомберок - Хайдук
Ружомберок - Хайдук: обзор матча 08 августа 2024
Ружомберок
08.08.2024, четверг, 19:30
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Хайдук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Хайдук
86'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Замена
M. Kelemen
️️️️
М. Мадленьяк
85'
74'
Замена
B. Durdov
️️️️
Э. Сахити
74'
Замена
И. Ракитич
️️️️
М. Ливайя
Замена
T. Mudry
️️️️
O. Luterán
74'
Замена
M. Chobot
️️️️
K. Domonkos
74'
Замена
M. Boďa
️️️️
Я. Гладик
68'
60'
Замена
А. Трайковски
️️️️
A. Kalik
60'
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Саньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
9
Martin Chrien
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Хайдук
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
20
Anthony Kalik
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ружомберок
35
Branislav Sokol
ВР
20
Marián Chobot
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
30
Martin Boďa
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
22
Mate Antunović
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
4-5-1
23
23
Мадленьяк
33
Малы
32
Габриэль
2
10
4
17
19
9
14
Гладик
4-3-2-2
18
Муфи
21
17
Мельняк
22
Уремович
20
10
Кровинович
21
Пукштас
7
Саньянг
44
Сахити
10
Ливайя
13
10
20
20
10
14
Гладик
30
30
14
Гладик
23
Мадленьяк
26
26
23
Мадленьяк
4
6
6
4
10
Ливайя
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Ливайя
7
Саньянг
5
Перишич
5
Перишич
7
Саньянг
44
Сахити
34
34
44
Сахити
20
7
Трайковски
7
Трайковски
20
Остались в запасе
Ружомберок
Хайдук
35
Branislav Sokol
ВР
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
22
Mate Antunović
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
35
Branislav Sokol
ВР
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
22
Mate Antunović
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Ружомберок - Хайдук
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
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