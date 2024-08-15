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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хайдук - Ружомберок
Хайдук - Ружомберок: обзор матча 15 августа 2024
Хайдук
15.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ружомберок
7'
З. Шарлия (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Ружомберок
Красная карточка
Ф. Уремович
90'
+9
Замена
M. Antunović
️️️️
Ф. Муфи
84'
79'
Желтая карточка
T. Mudry
Желтая карточка
З. Шарлия
76'
Замена
B. Durdov
️️️️
Э. Сахити
76'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
И. Ракитич
76'
74'
Замена
D. Jackuliak
️️️️
O. Luterán
74'
Замена
J. Maslo
️️️️
A. Mojžiš
71'
Желтая карточка
A. Mojžiš
70'
Желтая карточка
M. Chrien
Желтая карточка
И. Диалло
66'
60'
Замена
K. Domonkos
️️️️
М. Мадленьяк
60'
Замена
T. Mudry
️️️️
M. Chobot
54'
Желтая карточка
S. Lavrinčík
Замена
И. Диалло
️️️️
Д. Мельняк
50'
Замена
A. Kalik
️️️️
А. Саньянг
50'
Желтая карточка
А. Саньянг
42'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
З. Шарлия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
19
Martin Gomola
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
9
Martin Chrien
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
6
M. Capan
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Ружомберок
35
Branislav Sokol
ВР
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
10
Kristóf Domonkos
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
4-2-2-3
22
Уремович
31
Шарлия
17
Мельняк
18
Муфи
11
Ракитич
21
Пукштас
44
Сахити
7
Саньянг
7
Трайковски
10
Ливайя
13
4-5-1
23
33
Малы
2
32
Габриэль
23
Мадленьяк
19
4
20
9
17
14
Гладик
17
Мельняк
5
Диалло
5
Диалло
17
Мельняк
7
Саньянг
20
20
7
Саньянг
11
Ракитич
10
Кровинович
10
Кровинович
11
Ракитич
44
Сахити
34
34
44
Сахити
18
Муфи
22
22
18
Муфи
23
Мадленьяк
10
10
23
Мадленьяк
2
3
3
2
20
6
6
20
4
13
13
4
Остались в запасе
Хайдук
Ружомберок
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
35
Branislav Sokol
ВР
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
5
Rudolf Bozik
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
Остались в запасе
35
Branislav Sokol
ВР
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
5
Rudolf Bozik
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Хайдук - Ружомберок
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Полюд
Новости команд
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