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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХБ Торсхавн - Хайдук
ХБ Торсхавн - Хайдук: обзор матча 01 августа 2024
ХБ Торсхавн
01.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Хайдук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХБ Торсхавн - Хайдук
90'
+2
Замена
Д. Мельняк
️️️️
Р. Пукштас
70'
Замена
B. Durdov
️️️️
А. Саньянг
70'
Замена
И. Ракитич
️️️️
M. Capan
Желтая карточка
А. Самуэльсен
66'
62'
Желтая карточка
A. Kalik
62'
Замена
И. Перишич
️️️️
A. Kalik
Замена
E. Agyeman Duah
️️️️
M. Dahl
57'
35'
Желтая карточка
M. Capan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХБ Торсхавн
12
Тейтур Гестссон
ВР
7
Mathias Voss
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
22
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
80
Ханус Серенсен
ПЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
21
Ejvind Mouritsen
ЦП
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
23
Аки Самуэльсен
ЦФ
19
Mikkel Dahl
ЦФ
12
Maha Samba
ЦФ
Хайдук
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
6
M. Capan
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
ХБ Торсхавн
13
Rasmus Nilsson
ВР
5
Ноа Мнени
ОП
14
Jógvan Ósá
ЦП
27
Dávid Reynheim
ЦФ
23
Jákup Thomsen
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
30
Leivur Guttesen
ЦФ
19
Emmanuel Agyeman Duah
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
73
Borna Buljan
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
4-2-4
12
Гестссон
7
3
Давидсен
22
Йонссон
80
Серенсен
2
21
28
12
19
23
Самуэльсен
4-4-1-2
18
Муфи
31
Шарлия
22
Уремович
5
Диалло
21
Пукштас
10
Кровинович
20
6
7
Саньянг
10
Ливайя
13
19
19
19
19
21
Пукштас
17
Мельняк
17
Мельняк
21
Пукштас
6
11
Ракитич
11
Ракитич
6
20
5
Перишич
5
Перишич
20
7
Саньянг
34
34
7
Саньянг
Остались в запасе
ХБ Торсхавн
Хайдук
13
Rasmus Nilsson
ВР
5
Ноа Мнени
ОП
14
Jógvan Ósá
ЦП
27
Dávid Reynheim
ЦФ
23
Jákup Thomsen
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
30
Leivur Guttesen
ЦФ
91
Ловре Калинич
ВР
73
Borna Buljan
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
13
Rasmus Nilsson
ВР
5
Ноа Мнени
ОП
14
Jógvan Ósá
ЦП
27
Dávid Reynheim
ЦФ
23
Jákup Thomsen
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
30
Leivur Guttesen
ЦФ
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
73
Borna Buljan
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча ХБ Торсхавн - Хайдук
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
Аргир
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Tim Marshall, Northern Ireland
Стадион:
Gundadalur, Torshavn
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