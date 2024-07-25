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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хайдук - ХБ Торсхавн
Хайдук - ХБ Торсхавн: обзор матча 25 июля 2024
Хайдук
25.07.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
ХБ Торсхавн
19'
Ф. Уремович
30'
М. Ливайя (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - ХБ Торсхавн
69'
Замена
J. Thomsen
️️️️
M. Dahl
Замена
И. Перишич
️️️️
Э. Сахити
67'
46'
Замена
А. Йонссон
️️️️
Á. Dam
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ливайя
30'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Уремович
Пас отдал
A. Kalik
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
6
M. Capan
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
ХБ Торсхавн
12
Тейтур Гестссон
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
80
Ханус Серенсен
ПЗ
5
Ноа Мнени
ОП
21
Ejvind Mouritsen
ЦП
11
Ási Dam
ЦФ
30
Leivur Guttesen
ЦФ
23
Аки Самуэльсен
ЦФ
19
Mikkel Dahl
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
ХБ Торсхавн
22
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
6
Магнус Якобсен
ОП
4
Хедин Хансен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
23
Jákup Thomsen
ЦФ
4-3-1-2
22
Уремович
31
Шарлия
5
Диалло
18
Муфи
6
10
Кровинович
20
44
Сахити
13
10
Ливайя
2-1-1-5
12
Гестссон
80
Серенсен
3
Давидсен
5
Мнени
21
11
28
19
23
Самуэльсен
30
44
Сахити
5
Перишич
5
Перишич
44
Сахити
11
22
Йонссон
22
Йонссон
11
19
23
23
19
Остались в запасе
Хайдук
ХБ Торсхавн
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
6
Магнус Якобсен
ОП
4
Хедин Хансен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
Остались в запасе
6
Магнус Якобсен
ОП
4
Хедин Хансен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Хайдук - ХБ Торсхавн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
Аргир
Информация о матче
Главный судья:
Matthew Degabriele, Malta
Стадион:
Полюд
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