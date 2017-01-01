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    Sport.es: «Тоттенхэм» – новый претендент на Ракитича

    В борьбу за полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича включился «Тоттенхэм», утверждает Sport.es. Лондонцам нужен футболист в центр поля после зимнего ухода в «Интер» Кристиана Эриксена.

    Интерес к хорвату проявляет лично главный тренер Жозе Моуринью. На рынке 32-летний Ракитич оценивается в 25 миллионов евро.

    • На Ракитича также претендует «Атлетико».
    • Соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до июня 2021 года.
    • В этом сезоне хорват сыграл в 20 матчах чемпионата Испании и сделал три голевые передачи.

    Источник: Sport.es

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