Sport.es: «Тоттенхэм» – новый претендент на Ракитича

В борьбу за полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича включился «Тоттенхэм», утверждает Sport.es. Лондонцам нужен футболист в центр поля после зимнего ухода в «Интер» Кристиана Эриксена.
Интерес к хорвату проявляет лично главный тренер Жозе Моуринью. На рынке 32-летний Ракитич оценивается в 25 миллионов евро.
- На Ракитича также претендует «Атлетико».
- Соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до июня 2021 года.
- В этом сезоне хорват сыграл в 20 матчах чемпионата Испании и сделал три голевые передачи.
Источник: Sport.es