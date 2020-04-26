Sport.es: «Тоттенхэм» – новый претендент на Ракитича

В борьбу за полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича включился «Тоттенхэм», утверждает Sport.es. Лондонцам нужен футболист в центр поля после зимнего ухода в «Интер» Кристиана Эриксена.

Интерес к хорвату проявляет лично главный тренер Жозе Моуринью. На рынке 32-летний Ракитич оценивается в 25 миллионов евро.