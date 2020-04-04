«Атлетико» планирует заплатить за Ракитича 20 миллионов

Мадридский «Атлетико» готовится к трансферу полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. За него заплатят 20 миллионов евро, информирует «Советский спорт» со ссылкой на Daily Mail.
Ракитич уже встречался с агентами, представляющими интересы «Атлетико». Приоритет хорвата – остаться в Испании, где он и его семья намерены остаться жить и купить новую недвижимость в пригороде Мадрида.
- Соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до июня 2021 года.
- В этом сезоне хорват сыграл в 20 матчах чемпионата Испании и сделал три голевые передачи.
- Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: «Советский спорт»