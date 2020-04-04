Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико» планирует заплатить за Ракитича 20 миллионов

4 апреля 2020, 20:59

Мадридский «Атлетико» готовится к трансферу полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. За него заплатят 20 миллионов евро, информирует «Советский спорт» со ссылкой на Daily Mail.

Ракитич уже встречался с агентами, представляющими интересы «Атлетико». Приоритет хорвата – остаться в Испании, где он и его семья намерены остаться жить и купить новую недвижимость в пригороде Мадрида.

  • Соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до июня 2021 года.
  • В этом сезоне хорват сыграл в 20 матчах чемпионата Испании и сделал три голевые передачи.
  • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Советский спорт»
Испания. Примера Атлетико Барселона Ракитич Иван
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+