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Marca: Ракитич договорился с «Атлетико» о переходе

4 марта 2020, 07:49
2

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к переходу в «Атлетико» по окончании сезона.

31-летний футболист уже предварительно договорился с мадридским клубом.

По данным источника, встреча сторон состоялась 20 февраля. Ракитич встречался с агентами, представляющими интересы «Атлетико».

Приоритет хорвата – остаться в Испании, где он и его семья намерены остаться жить и купить новую недвижимость в пригороде Мадрида.

  • Соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до июня 2021 года.
  • В этом сезоне хорват сыграл в 20 матчах чемпионата Испании и сделал три голевые передачи.

Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико Барселона Ракитич Иван
Комментарии (2)
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Cules2013
1583327848
удачи ему, он Барсе отдал всё, что мог
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Hektor 84
1583350442
4-5 лет еще попылит
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