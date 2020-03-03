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    Marca: Ракитич договорился с «Атлетико» о переходе

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к переходу в «Атлетико» по окончании сезона.

    31-летний футболист уже предварительно договорился с мадридским клубом.

    По данным источника, встреча сторон состоялась 20 февраля. Ракитич встречался с агентами, представляющими интересы «Атлетико».

    Приоритет хорвата – остаться в Испании, где он и его семья намерены остаться жить и купить новую недвижимость в пригороде Мадрида.

    • Соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до июня 2021 года.
    • В этом сезоне хорват сыграл в 20 матчах чемпионата Испании и сделал три голевые передачи.

    Источник: Marca

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