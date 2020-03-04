Marca: Ракитич договорился с «Атлетико» о переходе

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к переходу в «Атлетико» по окончании сезона.

31-летний футболист уже предварительно договорился с мадридским клубом.

По данным источника, встреча сторон состоялась 20 февраля. Ракитич встречался с агентами, представляющими интересы «Атлетико».

Приоритет хорвата – остаться в Испании, где он и его семья намерены остаться жить и купить новую недвижимость в пригороде Мадрида.