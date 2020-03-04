Marca: Ракитич договорился с «Атлетико» о переходе

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к переходу в «Атлетико» по окончании сезона.
31-летний футболист уже предварительно договорился с мадридским клубом.
По данным источника, встреча сторон состоялась 20 февраля. Ракитич встречался с агентами, представляющими интересы «Атлетико».
Приоритет хорвата – остаться в Испании, где он и его семья намерены остаться жить и купить новую недвижимость в пригороде Мадрида.
- Соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до июня 2021 года.
- В этом сезоне хорват сыграл в 20 матчах чемпионата Испании и сделал три голевые передачи.
Источник: Marca