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    Ракитич: «Я не мешок картошки. Сам решу, куда перейду»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич дал понять, что ему не нравятся слухи, согласно которым клуб готов обменять его на одну из своих трансферных целей.

    «Я понимаю ситуацию, но я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно. Всегда можно поговорить со мной об этом. Но самое главное: я хочу быть там, где меня любят, уважают и нуждаются. Там, где мне и моей семье будет хорошо. Поэтому я сам решу, куда перейду», – сказал хорват.

    • В текущем сезоне Ракитич провел за «Барсу» 31 матч и сделал четыре ассиста.
    • Контракт футболиста с клубом истекает в 2021 году.
    • Ранее сообщалось о готовности каталонцев обменять хавбека на игроков «Интера», «Ювентуса» и «Севильи».

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9726

      Cules2013 3 часа назад

      красавчик, Иван)

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      Рейтинг: +438

      elessar arnor 4 часа назад

      по брошурке продолжай воспевать Месси

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