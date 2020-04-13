Ракитич: «Я не мешок картошки. Сам решу, куда перейду»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич дал понять, что ему не нравятся слухи, согласно которым клуб готов обменять его на одну из своих трансферных целей.

«Я понимаю ситуацию, но я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно. Всегда можно поговорить со мной об этом. Но самое главное: я хочу быть там, где меня любят, уважают и нуждаются. Там, где мне и моей семье будет хорошо. Поэтому я сам решу, куда перейду», – сказал хорват.