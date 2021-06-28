Ракитич: «Сказал Морате, что он забьет четыре мяча Хорватии, но Испания проиграет 4:5»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 Хорватия – Испания.

«Сказал Морате, что надеюсь, что он забьет четыре мяча, но Испания проиграет 4:5. Посмотрим, возможно ли такое.

Не могу быть непредвзятым в прогнозе на матч. Конечно, я хочу, чтобы выиграла Хорватия, но я всегда желаю сборной Испании наилучшего», – сказал Ракитич.