Ракитич: «Сказал Морате, что он забьет четыре мяча Хорватии, но Испания проиграет 4:5»

Предсказываю 3:0 в пользу Испании. Ну или 4:1. Испанцы на голову сильнее Хорватов...
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 Хорватия – Испания.
«Сказал Морате, что надеюсь, что он забьет четыре мяча, но Испания проиграет 4:5. Посмотрим, возможно ли такое.
Не могу быть непредвзятым в прогнозе на матч. Конечно, я хочу, чтобы выиграла Хорватия, но я всегда желаю сборной Испании наилучшего», – сказал Ракитич.
- Хорватия и Испания сыграют сегодня, 28 июня.
- Начало матча в Копенгагене – в 19:00 мск.