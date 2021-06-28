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    Ракитич: «Сказал Морате, что он забьет четыре мяча Хорватии, но Испания проиграет 4:5»

    Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 ХорватияИспания.

    «Сказал Морате, что надеюсь, что он забьет четыре мяча, но Испания проиграет 4:5. Посмотрим, возможно ли такое.

    Не могу быть непредвзятым в прогнозе на матч. Конечно, я хочу, чтобы выиграла Хорватия, но я всегда желаю сборной Испании наилучшего», – сказал Ракитич.

    • Хорватия и Испания сыграют сегодня, 28 июня.
    • Начало матча в Копенгагене – в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6336

      Cleaner 13 минут назад

      Предсказываю 3:0 в пользу Испании. Ну или 4:1. Испанцы на голову сильнее Хорватов...

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      Рейтинг: +573

      SuperNils 43 минуты назад

      Да какие 4:5, скукотища будет 0:0, у Испании много голов только с аутсайдерами бывает.

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