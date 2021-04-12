Экс-агент Неймара – о возвращении в «Барсу»: «ПСЖ» просил 150 миллионов и права на Ракитича, Тодибо и Дембеле»

Бывший агент Неймара и экс-главный скаут «Барселоны» в Южной Америке Андре Кюри высказался о возможном возвращении бразильца в каталонский клуб.
«Неймар сможет играть на высоком уровне еще 5-6 лет. Месси останется в «Барселоне», чтобы вспомнить те волшебные моменты, которые они переживали вместе.
Летом 2019 года Неймар был близок к возвращению, но, поскольку мы уже подписали Гризманна, в финансовом плане это было тяжело.
«ПСЖ» просил 150 миллионов евро и права на Ракитича, Тодибо и Дембеле. «Барселона» предложила 130 миллионов», – цитирует Кюри Marca.
- Игроки «Барселоны» верят в возвращение Неймара.
- Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
- «ПСЖ» купил его за рекордные 222 миллиона евро.
Источник: Marca