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    Экс-агент Неймара – о возвращении в «Барсу»: «ПСЖ» просил 150 миллионов и права на Ракитича, Тодибо и Дембеле»

    Бывший агент Неймара и экс-главный скаут «Барселоны» в Южной Америке Андре Кюри высказался о возможном возвращении бразильца в каталонский клуб.

    «Неймар сможет играть на высоком уровне еще 5-6 лет. Месси останется в «Барселоне», чтобы вспомнить те волшебные моменты, которые они переживали вместе.

    Летом 2019 года Неймар был близок к возвращению, но, поскольку мы уже подписали Гризманна, в финансовом плане это было тяжело.

    «ПСЖ» просил 150 миллионов евро и права на Ракитича, Тодибо и Дембеле. «Барселона» предложила 130 миллионов», – цитирует Кюри Marca.

    • Игроки «Барселоны» верят в возвращение Неймара.
    • Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
    • «ПСЖ» купил его за рекордные 222 миллиона евро.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +46473

      portero 2 часа назад

      Неймара только в шоу, не будет он играть весь сезон , в МЛС продать еще можно.

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      Рейтинг: +1162

      кто там 3 часа назад

      Вот и весь Неймар. Сумасшедший талант о котором навряд ли будут долго вспоминать ибо карьера получилась такая себе при его амбициях.
      Перейдя в барсу был в тени месси, перейдя в псж все равно остался в тени уже мбампе.
      Возможно изначально стоило с такими амбициями переходить в другой клуб, а не в барсу, а так уже 29 лет.

      Ну хоть баблишка срубил)

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      Рейтинг: +11675

      Cules2013 > кто там 19 минут назад

      Какая тень Месси, какая тень Мбаппе? Не повторяйте чепухи за желтушными СМИ и псевдоаналитиками. Единственная тень, которая ему мешает - тень его собственного эго. А от этого не поможет ни один тренер, ни один клуб. Коль царя в голове нет, то и всё на этом. Неймар сам себе злейший враг, а папаша этому только способствует.

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