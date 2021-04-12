Экс-агент Неймара – о возвращении в «Барсу»: «ПСЖ» просил 150 миллионов и права на Ракитича, Тодибо и Дембеле»

Бывший агент Неймара и экс-главный скаут «Барселоны» в Южной Америке Андре Кюри высказался о возможном возвращении бразильца в каталонский клуб.

«Неймар сможет играть на высоком уровне еще 5-6 лет. Месси останется в «Барселоне», чтобы вспомнить те волшебные моменты, которые они переживали вместе.

Летом 2019 года Неймар был близок к возвращению, но, поскольку мы уже подписали Гризманна, в финансовом плане это было тяжело.

«ПСЖ» просил 150 миллионов евро и права на Ракитича, Тодибо и Дембеле. «Барселона» предложила 130 миллионов», – цитирует Кюри Marca.