Ракитич: «Я хотел уйти из футбола и посвятить себя теннису»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, что помимо футбола занимался теннисом. В итоге выбор хорвата пал на самый популярный вид спорта.

«До 13 лет я занимался и футболом, и теннисом. Хотел посвятить себя теннису, уйдя из футбола. Меня остановил отец», – сказал Ракитич в инстаграм-эфире.