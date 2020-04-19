Ракитич: «Я хотел уйти из футбола и посвятить себя теннису»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, что помимо футбола занимался теннисом. В итоге выбор хорвата пал на самый популярный вид спорта.
«До 13 лет я занимался и футболом, и теннисом. Хотел посвятить себя теннису, уйдя из футбола. Меня остановил отец», – сказал Ракитич в инстаграм-эфире.
- Ракитич – финалист чемпионата мира-2018.
- В текущем сезоне Примеры Ракитич провел 21 матч, сделал три результативные передачи.
- Хорват с «Барселоной» брал Лигу чемпионов.
Источник: инстаграм Ивана Ракитича