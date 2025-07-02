Ракитич завершил карьеру в 37 лет

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич решил закончить профессиональную карьеру.
Об этом сообщил главный тренер «Хайдука» Гонсало Гарсия.
Ожидается, что 37-летний футболист получит должность в спортивном департаменте «Хайдука».
- Ракитич большую часть карьеры провел в Испании, выступая 13 лет за «Севилью» и «Барселону».
- Также хавбек поиграл за «Базель», «Шальке», «Аль-Шабаб».
- В его активе 106 матчей за сборную Хорватии и 15 голов.
- Иван – серебряный призер ЧМ-2018.
Источник: Gol.hr