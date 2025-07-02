Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ракитич завершил карьеру в 37 лет

2 июля, 23:23

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич решил закончить профессиональную карьеру.

Об этом сообщил главный тренер «Хайдука» Гонсало Гарсия.

Ожидается, что 37-летний футболист получит должность в спортивном департаменте «Хайдука».

  • Ракитич большую часть карьеры провел в Испании, выступая 13 лет за «Севилью» и «Барселону».
  • Также хавбек поиграл за «Базель», «Шальке», «Аль-Шабаб».
  • В его активе 106 матчей за сборную Хорватии и 15 голов.
  • Иван – серебряный призер ЧМ-2018.

Еще по теме:
36-летний Ракитич вернулся в Европу – в клуб Гаттузо 2
Клуб Гаттузо рассчитывает подписать 36-летнего Ракитича
Ракитич сказал, кто выиграет ЛЧ, ЛЕ, Примеру и Евро в этом году 6
Источник: Gol.hr
Хорватия. Футбольная лига Испания. Примера Хайдук Хорватия Барселона Севилья Ракитич Иван
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
Все новости
Все новости
Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2 июля
Экс-игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП
19 апреля
Бывший защитник «Локомотива» отказался возглавить загребское «Динамо»
10 апреля
Обладателя «Золотого мяча»-2006 уволили из хорватского «Динамо»
9 апреля
ФотоСамая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила эротичные фото в красном наряде
15 февраля
3
ФотоВ загребском «Динамо» объяснили назначение Каннаваро
2024.12.30 08:23
ФотоГаттузо избавился от бороды после 20 лет ношения
2024.12.11 21:34
ФотоИвана Кнолль выложила жаркие кадры в темном купальнике
2024.11.17 12:31
12
ФотоИвана Кнолль выложила соблазнительные фото без одежды
2024.10.18 07:52
11
ФотоИвана Кнолль выложила новые жаркие кадры
2024.09.07 18:31
12
ФотоИвана Кнолль выложила эротические фото с пляжа
2024.08.27 15:15
7
Фото«Сексуальна даже со сломанной берцовой костью»: Ивана Кнолль выложила эротичные фото на костылях
2024.08.23 21:30
6
Фото36-летний Ракитич вернулся в Европу – в клуб Гаттузо
2024.07.21 13:40
2
«Хайдук» может расстаться с Милевским
2015.08.09 01:15
3
Милевский ведет переговоры с китайским клубом
2015.07.05 11:49
48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 