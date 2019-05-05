Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джон О'Ши - статистика

Завершил карьеру
30 апреля 1981 (45), Уотерфорд
#16 | Защитник
191 см | 83 кг
Ирландия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
7
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Рединг
0 : 0
05.05.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Сток Сити
0 : 0
16.03.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Рединг
0 : 3
12.03.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
02.03.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
1 : 1
23.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
16.02.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Рединг
1 : 4
01.01.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
29.12.2018
Рединг
1' - 90'
68'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Миллуолл
1 : 0
26.12.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
0 : 1
22.12.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лидс
1 : 0
27.11.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.11.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 2
10.11.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Рединг
3 : 2
03.11.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Суонси
2 : 0
27.10.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
23.10.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
3 : 0
22.09.2018
Халл Сити
1' - 83'
58'
83'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Рединг
1 : 2
19.09.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
2 : 3
15.09.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Астон Вилла
1 : 1
25.08.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
22.08.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
0 : 1
18.08.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
11.08.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Рединг
1 : 2
03.08.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
3
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+