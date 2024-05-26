Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леандро Каппел - статистика

Завершил карьеру
14 ноября 1989 (36), Амстердам
#7 | Нападающий
183 см
Нидерланды
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пендикспор
18
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
1' - 68'
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 1
21.04.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Пендикспор
2 : 3
14.04.2024
Истанбул Башакшехир
88' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Пендикспор
1 : 0
15.03.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Фенербахче
4 : 1
10.03.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Пендикспор
0 : 2
03.03.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
4 : 1
25.02.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Пендикспор
0 : 2
18.02.2024
Трабзонспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
2 : 0
10.02.2024
Пендикспор
20' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Пендикспор
2 : 1
04.02.2024
Адана Демирспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 1
27.01.2024
Пендикспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Пендикспор
3 : 2
23.01.2024
Касымпаша
84' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Пендикспор
4 : 0
20.01.2024
Бешикташ
90' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
85' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Пендикспор
0 : 1
09.01.2024
Антальяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
2 : 2
05.01.2024
Пендикспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
73' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
3 : 1
21.12.2023
Пендикспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
10.12.2023
Пендикспор
70' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Пендикспор
0 : 2
02.12.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Пендикспор
0 : 5
29.10.2023
Фенербахче
74' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Пендикспор
2 : 3
07.10.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
2 : 1
30.09.2023
Пендикспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Пендикспор
1 : 1
02.09.2023
Аланьяспор
90' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
ВидеоСоболев промахнулся на тренировке сборной после слов «Сейчас будет легкий Рональдиньо»
15:24
Аршавин рассказал, как его послал Роналду
14:57
Бубнов оценил вариант с назначением Слуцкого в «Зенит»
14:42
1
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
7
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
13
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+