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    Мэттью Этерингтон - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Мэттью
    Фамилия Этерингтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 августа 1981 (41 год)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 90' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    03.05.2014 75' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 4:1 Фулхэм (Лондон)
    05.04.2014 Был в запасе Челси (Лондон) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.03.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.03.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Вест Хэм (Лондон)
    08.03.2014 76' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.03.2014 88' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Арсенал (Лондон)
    22.02.2014 80' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.01.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:5 Ливерпуль (Ливерпуль)
    29.12.2013 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    23.11.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Сандерленд (Сандерленд)
    10.11.2013 55' -90' Суонси (Суонси) 3:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.11.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    19.10.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    05.10.2013 1' -63' Фулхэм (Лондон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.09.2013 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2013 1' -69' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    31.08.2013 1' -76' Вест Хэм (Лондон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    24.08.2013 1' -70' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    17.08.2013 1' -63' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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