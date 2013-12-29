|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|90' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|03.05.2014
|75' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4:1
|Фулхэм (Лондон)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.03.2014
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.03.2014
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Вест Хэм (Лондон)
|08.03.2014
|76' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.03.2014
|88' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|22.02.2014
|80' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.01.2014
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:5
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|29.12.2013
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|23.11.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|10.11.2013
|55' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|19.10.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|05.10.2013
|1' -63'
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.09.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2013
|1' -69'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|31.08.2013
|1' -76'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|24.08.2013
|1' -70'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|17.08.2013
|1' -63'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)