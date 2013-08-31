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Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм - Сток Сити: обзор матча 31 августа 2013
Вест Хэм
31.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
82'
Д. Пеннант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сток Сити
Желтая карточка
Д. Коллинс
90'
+4
Замена
Э. Ли
️️️️
М. Диаме
88'
85'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Нобл
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пеннант
Желтая карточка
У. Рид
81'
76'
Замена
Д. Пеннант
️️️️
М. Этерингтон
76'
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Ч. Адам
Замена
Р. Моррисон
️️️️
С. Даунинг
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
11
Равель Моррисон
АП
10
Джек Коллисон
ПП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-5-1
22
Яскилайнен
23
Рид
39
Коллинс
17
О'Брайен
55
Демель
16
Джарвис
4
Нолан
16
Нобл
17
Диаме
19
Даунинг
20
Майга
3-2-3-2
31
Бегович
36
Уилсон
5
Кэмерон
6
Хут
33
Питерс
17
Шоукросс
15
Н'Зонзи
16
Адам
26
Этерингтон
19
Уолтерс
9
Джонс
19
Даунинг
11
Моррисон
11
Моррисон
19
Даунинг
16
Нобл
10
Коллисон
10
Коллисон
16
Нобл
17
Диаме
27
Ли
27
Ли
17
Диаме
16
Адам
12
Уилэн
12
Уилэн
16
Адам
26
Этерингтон
7
Пеннант
7
Пеннант
26
Этерингтон
Остались в запасе
Вест Хэм
Сток Сити
13
Адриан
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Хэм - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
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