Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 14 сентября 2013
Сток Сити
14.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Уолтерс
90'
+2
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Джонс
77'
72'
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Насри
Замена
С. Айрленд
️️️️
М. Этерингтон
69'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Ч. Адам
69'
63'
Замена
С. Агуэро
️️️️
С. Йоветич
54'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
36
Марк Уилсон
ОП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Джек Родуэлл
ОП
42
Яя Туре
(К)
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
6
Хут
5
Кэмерон
15
Н'Зонзи
36
Уилсон
26
Этерингтон
16
Адам
19
Уолтерс
9
Джонс
4-2-2-2
1
Харт
5
Сабалета
6
Хави Гарсия
22
Настасич
11
Коларов
6
Родуэлл
42
Туре
20
Милнер
14
Насри
21
Негредо
9
Йоветич
26
Этерингтон
7
Айрленд
7
Айрленд
26
Этерингтон
16
Адам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
16
Адам
9
Джонс
15
Крауч
15
Крауч
9
Джонс
14
Насри
16
Навас
16
Навас
14
Насри
9
Йоветич
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Йоветич
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
29
Томас Соренсен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Главный тренер
Марк Хьюз
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Манчестер Сити
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+